Paro de transportistas de AMOTAC: bloqueos que pueden afectar CDMX y Edomex este 24 de junio

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Transportistas amenazan con colapsar accesos a CDMX y Edomex. Fotos: Cuartoscuro

Conductores que transitan diariamente entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) podrían enfrentar complicaciones viales desde la mañana de este miércoles 24 de junio, luego de que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunciara una jornada nacional de movilizaciones.

La protesta está programada para iniciar a las 07:00 horas y contempla concentraciones en diversos accesos carreteros que conectan la capital del país con municipios mexiquenses y otras entidades.

La organización informó que las acciones forman parte de una protesta para exigir atención a diversas demandas relacionadas con la seguridad en carreteras, trámites del sector y regulación de servicios vinculados al transporte de carga, turismo y pasaje.

Carreteras y accesos a CDMX que podrían registrar afectaciones

Aunque la movilización tendrá presencia nacional, varios de los puntos anunciados corresponden a las principales entradas y salidas de la capital del país.

Las vialidades donde podrían registrarse afectaciones incluyen:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Carretera México-Pirámides

Carretera Chalco-México

Calzada Ignacio Zaragoza

Vía Morelos

Avenida José López Portillo

Estas rutas son utilizadas diariamente por miles de automovilistas, transportistas y usuarios del transporte público que se desplazan entre la CDMX y municipios conurbados.

Rutas alternas en CDMX ante bloqueos de transportistas

Las afectaciones anunciadas por AMOTAC podrían impactar algunos de los principales accesos a la CDMX, por lo que automovilistas pueden considerar las siguientes alternativas:

Si se registra bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza , una opción es utilizar Eje 5 Sur, Avenida Texcoco, Canal de San Juan o Circuito Interior para ingresar al centro de la capital

, una opción es utilizar para ingresar al centro de la capital Ante afectaciones en la México-Pachuca , los conductores pueden optar por Avenida Central Carlos Hank González, Gran Canal del Desagüe o Circuito Interior

, los conductores pueden optar por En caso de complicaciones sobre la México-Querétaro , se recomienda utilizar Periférico Norte, Gustavo Baz Prada o el Circuito Exterior Mexiquense , dependiendo del destino

, se recomienda utilizar , dependiendo del destino Si la protesta alcanza la México-Cuernavaca , las alternativas incluyen Viaducto Tlalpan, Periférico Sur y la autopista urbana sur

, las alternativas incluyen Para quienes se dirijan al Centro Histórico, se recomienda evitar los accesos directos al Zócalo ante una eventual marcha lenta y utilizar corredores como Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier o Congreso de la Unión, según las condiciones de tránsito

Estos son los puntos que se afectarían en el Edomex

La organización detalló una serie de concentraciones en puntos estratégicos del Edomex, principalmente en casetas y entronques carreteros.

Los sitios contemplados son:

Caseta de Tepotzotlán , en la autopista México-Querétaro

, en la autopista México-Querétaro Caseta Cuautitlán-Tultitlán , en el Circuito Exterior Mexiquense

, en el Circuito Exterior Mexiquense Caseta Tula, sobre el Arco Norte

Entronque México-Querétaro , en la carretera Tula-Jorobas

, en la carretera Tula-Jorobas Bandera de Tultitlán , en avenida López Portillo

, en avenida López Portillo Caseta San Cristóbal , en la autopista México-Pachuca

, en la autopista México-Pachuca Entronque Otumba , en la autopista México-Tulancingo

, en la autopista México-Tulancingo Carretera Amecameca-Chalco , a la altura del CEDIS de Walmart

, a la altura del CEDIS de Walmart Calzada Ignacio Zaragoza, cerca de la estación Acatitla con dirección a la CDMX

Debido a la ubicación de estos puntos, podrían presentarse afectaciones en corredores de alta circulación vehicular durante gran parte de la mañana.

Rutas alternas en Edomex ante bloqueos de transportistas

En el Edomex, los bloqueos podrían concentrarse en casetas, entronques y vialidades de alta afluencia. Estas son algunas opciones para reducir afectaciones:

Si hay problemas en la caseta de Tepotzotlán de la México-Querétaro , se puede utilizar la carretera libre México-Querétaro o desviar por el Circuito Exterior Mexiquense

, se puede utilizar la carretera libre México-Querétaro o desviar por el Circuito Exterior Mexiquense Para evitar la zona de la caseta San Cristóbal de la México-Pachuca , se recomienda circular por Avenida Central, Vía Morelos o la carretera federal México-Pachuca

, se recomienda circular por Avenida Central, Vía Morelos o la carretera federal México-Pachuca Ante afectaciones en López Portillo y la zona de Tultitlán , los automovilistas pueden considerar Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte) o Gustavo Baz Prada

, los automovilistas pueden considerar Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte) o Gustavo Baz Prada Si se presentan bloqueos en la carretera Amecameca-Chalco , existen alternativas por la carretera federal México-Cuautla o vialidades internas de Chalco e Ixtapaluca

, existen alternativas por la carretera federal México-Cuautla o vialidades internas de Chalco e Ixtapaluca Para quienes circulen por la región de Otumba y la México-Tulancingo , se recomienda consultar rutas locales hacia Texcoco y utilizar la México-Pirámides si las condiciones lo permiten

, se recomienda consultar rutas locales hacia Texcoco y utilizar la México-Pirámides si las condiciones lo permiten En caso de afectaciones en el Circuito Exterior Mexiquense, conviene anticipar recorridos y utilizar vías paralelas como la Vía José López Portillo, Periférico Norte o carreteras federales cercanas al punto de bloqueo

Las rutas alternas pueden saturarse rápidamente si los bloqueos son simultáneos. Se recomienda monitorear los reportes de tránsito de las autoridades de CDMX y Edomex antes de salir.

Transportistas no descartan marcha lenta hacia el Zócalo de la CDMX

Los transportistas de la AMOTAC advirtió que, si no obtiene una respuesta favorable a sus planteamientos, los manifestantes podrían avanzar en marcha lenta hacia el Zócalo capitalino.

La organización señaló que esta medida busca llamar la atención de las autoridades federales y estatales para abrir espacios de diálogo sobre las demandas del sector transportista.

Hasta el momento, autoridades federales no han informado sobre acuerdos o mesas de negociación relacionadas con la movilización anunciada para el 24 de junio.

Ante este escenario, se recomienda a conductores y usuarios del transporte considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado, especialmente en los accesos carreteros que conectan la CDMX con el Edomex.

¿Por qué protestarán los transportistas?

De acuerdo con la AMOTAC, uno de los principales reclamos es el incremento de hechos delictivos en carreteras, situación que, afirman, continúa representando riesgos para operadores y empresas transportistas.

La agrupación también busca que las autoridades atiendan temas relacionados con cobros de grúas, trámites vehiculares, permisos municipales, licencias, certificados y denuncias por presuntas extorsiones en retenes.

Entre sus peticiones destacan:

Mayor seguridad en carreteras federales

Regulación de tarifas de grúas

Simplificación de trámites administrativos

Actualización de documentación vehicular

Eliminación de permisos municipales para abastecimiento

Atención a denuncias de extorsión

Definición de tarifas oficiales para el sector

Apoyo a pequeños transportistas

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