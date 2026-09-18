Mañana es el Simulacro Nacional: hora, alerta sísmica y todo lo que debes saber antes del 19-S

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La participación es distinta, dependiendo del lugar. Foto: Cuartoscuro

El sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional. La alerta sonará en todo el país y hay varias recomendaciones a seguir para participar, sin importar el lugar.

Durante la conferencia de prensa mañanera, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, explicó que las actividades iniciarán a las 07:19 horas, con el izamiento a media asta de la bandera mexicana en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, en una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Simulacro Nacional se realizará a las 12:00 horas del 19 de septiembre en todo el país. Diez minutos después, se instalará el Comité de Emergencias, órgano que informará sobre los simulacros realizados en cada entidad.

Laura Velázquez indicó que la alerta sonará en 80 millones dispositivos móviles. México es el tercer país latinoamericano con un sistema de alerta en telefonía.

Asimismo, sonará en 23 mil altavoces, distribuidos principalmente en el centro del país y entidades del Pacífico.

¿Qué hacer si estás en casa, Metro, auto o centro comercial?

El Simulacro Nacional se realiza dependiendo del lugar donde se encuentre una persona; no siempre se debe asumir una evacuación. Las autoridades tienen distintas recomendaciones para este protocolo sobre sismos.

En casa

Mantén la calma Ubica la zona de menor riesgo y sigue el Plan Familiar de Protección Civil Evita gritos, carreras y empujones Sigue indicaciones y dirígete al punto de reunión si el inmueble tiene una ruta de evacuación establecida

Metro

No intentes salir del tren ni invadir las vías o túneles, ya que las instalaciones son zonas de menor riesgo Quienes estén en el andén deben replegarse hacia las paredes Las personas a bordo deben permanecer en el vagón Respeta la línea amarilla y sigue en todo momento las instrucciones del personal

Automóvil

Reduce la velocidad o detente lo antes posible en un sitio seguro, lejos de postes, puentes, edificios y otros elementos que puedan representar un peligro. No te detengas en lugares que bloqueen salidas, cruces o vías de emergencia

Centro comercial o establecimiento

Identifica las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y puntos de reunión Sigue las instrucciones de las brigadas o del personal responsable

La regla general durante el simulacro es mantener la calma, no correr, no empujar y seguir el protocolo correspondiente al lugar donde te encuentres.

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