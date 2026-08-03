¿A quién le toca? Celulares terminación 0 y 1 deben registrarse antes que termine agosto

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El registro celular sigue en México; 0 y 1 les toca en agosto. Foto: Cuartoscuro

El registro obligatorio de celulares en México continúa con un calendario escalonado y los usuarios cuyo número telefónico termina en 0 deberán completar el trámite antes del 15 de agosto de 2026 para evitar la suspensión temporal del servicio, de acuerdo con el esquema establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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Si tu línea termina en 0, es momento de realizar la vinculación. Tienes hasta el 15 de agosto. 🗓️

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La autoridad dejó sin efecto el plazo general que originalmente concluía el 30 de junio y adoptó un calendario por terminación del número telefónico. Con este mecanismo, el proceso de vinculación se realizará de manera gradual hasta el 31 de diciembre de 2026.

La primera fecha corresponde a las líneas cuya terminación es 0, por lo que esos usuarios cuentan con los últimos días para completar el registro.

De acuerdo con el calendario, una vez que concluya el plazo asignado para cada grupo, las compañías telefónicas dispondrán de 72 horas para suspender el servicio de las líneas que permanezcan sin registrar.

El registro obligatorio de celulares consiste en vincular el número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la identidad del titular. La CRT implementó un calendario escalonado para distribuir el proceso entre agosto y diciembre de 2026, con el objetivo de que los usuarios realicen el trámite antes de la fecha que corresponda a la terminación de su línea y evitar la suspensión del servicio.

Números terminación 0 son los primeros en vencer; terminación 1 tiene hasta el 31 del mes

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció un calendario progresivo para que los usuarios vinculen su línea celular con su CURP e identidad. El trámite es obligatorio y las fechas límite se asignaron de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

El proceso inició en agosto y concluirá el 31 de diciembre de 2026.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

15 de agosto de 2026 Terminación 1: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

15 de septiembre de 2026 Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026 Terminación 4: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Terminación 5: 31 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026 Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

15 de noviembre de 2026 Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

30 de noviembre de 2026 Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Las líneas con terminación 0 son las primeras en cumplir con este requisito, por lo que sus usuarios deberán completar el registro antes del 15 de agosto de 2026 para evitar la suspensión temporal del servicio.

La medida aplica únicamente a las líneas que todavía no hayan sido vinculadas.

Según datos de la CRT, hasta finales de junio se habían registrado alrededor de 63 millones de líneas celulares, mientras que el mercado nacional contabilizaba 144 millones 585 mil 131 líneas móviles activas, por lo que aún permanecen millones de números pendientes de completar el trámite.completar el trámite.

¿Qué pasa si no registras tu línea celular?

La suspensión del servicio no implica la cancelación definitiva del número telefónico.

Las autoridades señalaron que una vez que el usuario complete el proceso de vinculación con su compañía telefónica, la línea podrá volver a activarse.

Mientras permanezca suspendida, el servicio tendrá funciones limitadas.

Los usuarios únicamente podrán:

Realizar llamadas a los servicios de emergencia

Comunicarse con los servicios de atención ciudadana

Contactar a su compañía telefónica

Recibir alertas sísmicas

Las llamadas convencionales, los mensajes de texto y el acceso a datos móviles permanecerán suspendidos hasta concluir el registro.

CRT ordena avisos antes de suspender el servicio

Como parte del procedimiento, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones instruyó a las empresas de telefonía móvil a informar a los usuarios sobre el vencimiento de su plazo.

Las compañías deberán enviar mensajes SMS dos veces por semana a quienes aún no hayan realizado el registro.

Durante los siete días previos a la fecha límite correspondiente, las notificaciones deberán enviarse diariamente.

Una vez vencido el plazo, las empresas también deberán informar que la suspensión del servicio se aplicará dentro de las siguientes 72 horas, en caso de que el usuario no complete la vinculación.

De acuerdo con la información difundida, la decisión de establecer un calendario escalonado busca distribuir el proceso de registro entre los distintos grupos de usuarios y evitar una suspensión simultánea de un gran número de líneas.

El esquema contempla que el registro avance de forma gradual durante el segundo semestre de 2026, comenzando con las líneas terminadas en 0 y concluyendo el 31 de diciembre con el resto de las terminaciones incluidas en el calendario oficial.

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