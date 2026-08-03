México registra 262 homicidios en última semana de julio; Edomex y Guanajuato encabezan cifras

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Foto: Archivo.

Durante la quinta y última semana de julio de 2026, México registró 262 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato y Estado de México (Edomex) encabezaron la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 26 denuncias, cada una, por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 108 homicidios en el país:

39 casos el viernes 31 de julio

31 el sábado 01 de agosto

38 el domingo 02 de agosto

La SSPC registró 262 asesinatos entre el lunes 27 de julio y el domingo 02 de agosto de 2026, lo que representa un aumento de 1.95% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 257.

Durante el periodo señalado, los estados que concentraron el mayor número de homicidios fueron:

Estado de México : 26

: 26 Guanajuato: 26

Homicidios por día y estados con más denuncias

27 de julio: 33

Guanajuato: 3

Edomex: 3

Chihuahua: 3

28 de julio: 38

Chihuahua: 10

Guanajuato: 4

Edomex: 2

29 de julio: 51

Guerrero: 9

Guanajuato: 8

Edomex: 2

30 de julio: 32

Edomex: 6

Sonora: 4

Chihuahua: 2

31 de julio: 39

Edomex: 9

Sinaloa: 6

Guanajuato: 4

1 de agosto: 31

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

Edomex: 2

2 de agosto: 38

Chihuahua: 4

Guanajuato: 3

Edomex: 2

Total en la semana: 262

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 41 mil 158 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En julio, Sinaloa tuvo una ligera baja en el número de homicidios, respecto a los dos meses anteriores, al sumar 99 denuncias de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Los estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en el mes de julio fueron los siguientes:

Chihuahua: 104

Sinaloa: 99

Guanajuato: 95

Baja California: 91

Estado de México: 85

Michoacán: 74

CDMX: 64

Guerrero: 64

Morelos: 56

Tabasco: 56

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 10 mil 134 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 893, seguido por Chihuahua con 785 y Baja California con 769.

Guanajuato: 893

Chihuahua: 785

Baja California: 769

Sinaloa: 737

Estado de México: 622

Morelos: 553

Guerrero: 545

Veracruz: 507

Michoacán: 482

CDMX: 478

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 37

Baja California Sur: 35

San Luis Potosí: 26

Durango: 22

Yucatán: 17

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