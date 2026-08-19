Acoso y abuso en escuelas: cómo detectar violencias o conductas raras de maestros

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Foto: Cuartoscuro

Los niños y adolescentes están expuestos a sufrir abuso o acoso escolar, por lo que es importante detectar las señales y saber qué hacer ante las autoridades.

La violencia escolar ocurre entre estudiantes, de docente a alumnos, e incluso de alumnos a maestros, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La Unesco coincide en que la violencia escolar puede ser perpetrada por estudiantes, docentes y otro personal escolar, lo que constituye un abuso o acoso.

Estas violencias se clasifican como física, psicológica o sexual, esta última perpetrada principalmente por docentes contra estudiantes.

¿Qué tipos de violencia puede ejercer un maestro?

Violencia física

REDIM define a la violencia física como aquellas acciones corporales que, mediante el uso de la fuerza, someten o pueden dañar a otra persona. Por ello, se entienden como conductas violentas las siguientes:

Golpear a un alumno

Empujarlo o jalarlo

Patearlo

Provocarle rasguños

Utilizar la fuerza física para someterlo o castigarlo

Violencia psicológica

Consiste en aquellas acciones cuya finalidad es manipular, someter o dañar emocionalmente a otra persona, según REDIM. Estos son algunos ejemplos:

Amenazar

Difundir rumores

Excluir

Gritar

Hablar mal de un alumno o maestro

Insultar

Presionar para hacer cosas

Poner apodos

Ridiculizar

Violencia sexual

Se trata del abuso sexual, pederastía y pornografía, y abarca acciones como las siguientes:

Conductas relacionadas con abuso sexual

Obligar a un menor a tocar el cuerpo de otra persona

Producción o utilización del menor en material pornográfico.

Tocamientos no deseados de carácter sexual

Violación

¿Cuáles son las señales de abuso o acoso escolar en un alumno?

Agresividad

Bajo rendimiento escolar

Enojo

Lesiones cuya explicación no sea clara o poco visible

Rasguños, moretones o dolor en alguna parte del cuerpo

Reproducción de la violencia vivida

Temor de ir a la escuela

Tristeza profunda

Importante: Una lesión, cambio de comportamiento o conducta errática no demuestra por sí solo alguna violencia. Solo son señales que les permiten hablar con su hijo para saber el origen.

¿Cómo detectar si hay alguna agresión?

Identificar cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos de presunta violencia

Verificar si la conducta constituye un delito

Escuchar al menor y tratar de conocer

Identificar testigos y evidencias

¿Qué hacer si un maestro ejerce violencia?

Existen protocolos específicos para cada entidad federativa, por lo que el procedimiento para atender un caso puede ser distinto en cada estado.

Sin embargo, a nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene el programa Escuela Libre de Violencia, donde se establecen materiales y protocolos diferenciados.

Lo primero es identificar si la conducta constituye un delito dentro del Código Penal de la entidad. Si es así, REDIM recomienda:

Acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia

No efectuar acciones que puedan alertar al agresor antes de que intervenga el Ministerio Público

En cambio, si los hechos no son considerados delitos, REDIM recomienda acudir a las autoridades directivas del plantel e informar lo sucedido.

Los hechos pueden quedar asentados en un acta y podrían adoptarse medidas para detener la violencia y proteger los derechos del menor.

¿Qué debe hacer la escuela?

De acuerdo con REDIM, la escuela debe notificar a autoridades superiores y a los padres del menor si detecta señales de maltrato físico, psicológico o violencia sexual, que constituyan abuso o acoso escolar.

Cuando existe una denuncia contra un trabajador de la institución, los directivos deben tomar medidas para evitar que el trabajador tenga contacto con los alumnos mientras se esclarecen los hechos, sin prejuzgar su responsabilidad hasta que sea comprobada.

Si se trata de un delito, la autoridad educativa debe poner a disposición del Ministerio Público los elementos necesarios para la investigación.

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