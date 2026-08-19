Fonatur pone a la venta terrenos en Huatulco, Ixtapa, Loreto y Los Cabos

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Fonatur vende terrenos en destinos turísticos de México. Fotos: Cuartoscuro

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tiene disponible un catálogo de terrenos para venta en destinos turísticos consolidados como Huatulco, Ixtapa, Loreto y Los Cabos, con opciones de uso turístico, habitacional y comercial.

La comercialización forma parte de los mecanismos mediante los cuales Fonatur busca disponer de su patrimonio inmobiliario y, al mismo tiempo, promover inversiones en zonas donde ya existe infraestructura turística y urbana. El organismo señala que los terrenos disponibles cuentan con información técnica y jurídica para que los interesados conozcan las condiciones del predio antes de presentar una oferta.

¿Dónde están los terrenos que vende Fonatur?

La oferta inmobiliaria se concentra en algunos de los destinos turísticos más importantes del país, desarrollados por Fonatur. Entre ellos se encuentran:

Bahías de Huatulco, Oaxaca

Ixtapa, Guerrero

Loreto y Los Cabos, Baja California Sur

Se trata de predios ubicados dentro de desarrollos planificados, donde el organismo reporta la existencia de infraestructura urbana, vialidades, servicios y equipamiento. La vocación de cada lote depende de las condiciones establecidas para el inmueble.

¿Quiénes pueden comprar los terrenos de Fonatur?

La Venta Directa de Lotes está dirigida a personas físicas y personas morales que cumplan con los requisitos establecidos por Fonatur para participar en el proceso de adquisición.

Esto significa que puede tratarse tanto de una persona que busca adquirir un terreno como de una empresa interesada en desarrollar un proyecto, siempre que se cumplan las condiciones aplicables al inmueble y al procedimiento de comercialización.

Fonatur señala que sus esquemas de adquisición buscan establecer condiciones transparentes para los participantes. El organismo cuenta además con distintos mecanismos de comercialización, entre ellos venta directa, licitación pública y subasta, dependiendo del inmueble y del procedimiento correspondiente.

Los interesados deben revisar las condiciones específicas de la convocatoria o del lote que pretenden adquirir antes de realizar cualquier oferta o depósito.

¿Cómo comprar un terreno de Fonatur?

En el esquema de Venta Directa , el interesado debe identificar primero el lote de su interés y revisar sus características. Posteriormente, presenta una carta postura con una oferta igual o superior al precio de salida establecido

, el interesado debe identificar primero el lote de su interés y revisar sus características. Posteriormente, presenta una carta postura con una oferta igual o superior al precio de salida establecido Si la propuesta cumple con las condiciones y resulta ser la mejor oferta conforme al procedimiento aplicable, el lote puede ser adjudicado al participante

De acuerdo con la información proporcionada para este esquema, el proceso contempla posteriormente la formalización de la operación mediante escrituración ante notario público. Fonatur señala que cuenta con mecanismos de acompañamiento durante el proceso de adquisición

En cuanto al pago, la información proporcionada por el organismo establece que la compra puede realizarse de contado, con un plazo que no exceda de 30 días naturales a partir del depósito de la garantía de seriedad, conforme a las condiciones aplicables

Antes de concretar una operación, el comprador debe revisar el expediente correspondiente, las condiciones de venta, el uso de suelo y las obligaciones que tendrá una vez adquirido el predio.

Fonatur también permite solicitar una visita al terreno para conocer físicamente el inmueble antes de avanzar con la adquisición. La disponibilidad de recorridos y las condiciones para realizarlos deben confirmarse directamente con el organismo.

Una vez formalizada la compraventa, la escrituración constituye el paso para consolidar jurídicamente la adquisición. Fonatur mantiene información específica sobre este trámite y los documentos que deben presentarse para formalizar la escritura pública.

En su plataforma de comercialización, Fonatur presenta los terrenos disponibles y permite revisar las características particulares de cada inmueble.

¿Cómo consultar precios, superficies, ubicación georreferenciada y datos técnicos?

Los interesados pueden consultar directamente el Catálogo de Bienes de Fonatur y su mapa interactivo de comercialización. La herramienta permite identificar los predios disponibles y conocer información como:

Superficie

Precio estimado

Uso de suelo

Ubicación georreferenciada

Consulta el catálogo y mapa interactivo de terrenos de Fonatur

La consulta es importante antes de iniciar cualquier trámite, debido a que las características, precios y disponibilidad corresponden a cada lote. El organismo también ofrece información relacionada con los procesos de compra y pone a disposición de los interesados canales de atención para recibir orientación.

Además del catálogo, Fonatur cuenta con documentación institucional relacionada con la comercialización de inmuebles, incluidos formatos de carta postura, opciones de pago y condiciones de venta.

¿Por qué Fonatur vende estos terrenos?

La venta forma parte de la estrategia de comercialización del patrimonio inmobiliario de Fonatur. El organismo plantea estas operaciones como un mecanismo para utilizar sus bienes de manera eficiente, impulsar inversión productiva y contribuir al desarrollo regional en los destinos donde mantiene propiedades.

El objetivo señalado por Fonatur es promover nuevos proyectos de inversión y aprovechar predios localizados en destinos que cuentan con infraestructura y vocación turística, habitacional o comercial.

Para resolver dudas sobre los lotes disponibles y el proceso de compra, Fonatur publica como contacto comercial el correo informacionventas@fonatur.gob.mx y el teléfono (55) 5090 4200, además de atención en horario de 9:00 a 18:00 horas.

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