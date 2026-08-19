Aseguran 5.8 millones de cigarros apócrifos en el AICM procedentes de Singapur y Sri Lanka

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Semar incauta 5.8 millones de cigarros apócrifos en el AICM. Foto: Semar

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de Aduanas aseguró más de 5.8 millones de cigarros apócrifos durante la revisión de cuatro embarques procedentes de Singapur y Sri Lanka en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El aseguramiento se realizó como parte de las acciones de inspección y combate al contrabando, mediante el uso de inteligencia aduanera, tecnología y coordinación operativa.

En el @AICM_mx, personal de @AduanasMx y @SEMAR_mx aseguró cuatro embarques procedentes de Singapur y Sri Lanka con más de 5.8 millones de cigarros apócrifos.



Con inteligencia aduanera, tecnología de inspección y coordinación operativa se combate el contrabando, se protege la… pic.twitter.com/3WXn3Ij6FR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

Datos clave del aseguramiento

Mercancía: más de 5.8 millones de cigarros apócrifos

más de 5.8 millones de cigarros apócrifos Número de embarques: cuatro

cuatro Procedencia: Singapur y Sri Lanka

Singapur y Sri Lanka Lugar del aseguramiento: AICM, Ciudad de México

AICM, Ciudad de México Autoridades participantes: Semar y Aduanas

Semar y Aduanas Acciones utilizadas: inteligencia aduanera, tecnología de inspección y coordinación operativa

¿Cuántos cigarros apócrifos incautaron en el AICM?

Las autoridades aseguraron más de 5.8 millones de cigarros apócrifos que se encontraban distribuidos en cuatro embarques internacionales, el operativo se llevó a cabo en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, los cargamentos procedían de Singapur y Sri Lanka y fueron detectados durante las labores de revisión realizadas por personal de Aduanas y de la Secretaría de Marina.

Autoridades buscan proteger la salud pública

Además del impacto económico del ingreso y comercialización de productos apócrifos, las autoridades señalaron que las acciones de inspección también tienen como objetivo proteger la salud pública.

El aseguramiento de los cuatro embarques en el AICM quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes para determinar las acciones correspondientes y continuar con las investigaciones sobre el origen y destino de la mercancía.