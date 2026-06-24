SEP confirma suspensión de clases el 26 de junio de 2026 por Consejo Técnico Escolar

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El puente de junio 2026 para estudiantes de educación básica ya tiene fecha confirmada. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 26 de junio de 2026 no habrá clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

La suspensión de actividades escolares permitirá que los estudiantes tengan un fin de semana largo, al unirse el viernes con el sábado 27 y domingo 28 de junio.

¿Cuándo es el puente de junio 2026?

Según el calendario de la SEP correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, junio de 2026 sólo cuenta con un día sin clases para estudiantes. La fecha marcada es el viernes 26 de junio, jornada en la que se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo lectivo.

Durante ese día, directivos y docentes realizan actividades de evaluación, seguimiento y cierre administrativo, por lo que los alumnos no deben asistir a clases.

¿Qué estudiantes descansarán?

El puente de junio 2026 aplicará para estudiantes de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

La medida incluye tanto a escuelas públicas como a planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional, conforme a lo establecido por la SEP.

¿Por qué se suspenden las clases?

El Consejo Técnico Escolar es una reunión mensual de trabajo en la que participan docentes y directivos de educación básica.

En la sesión del 26 de junio, los maestros se concentrarán en:

Evaluar el desempeño de los grupos.

de los grupos. Revisar metas académicas alcanzadas.

académicas alcanzadas. Analizar resultados del ciclo escolar.

del ciclo escolar. Preparar el cierre administrativo del periodo lectivo.

Debido a que la presencia de los alumnos no es necesaria, la SEP establece la suspensión de clases para esa fecha.

¿Habrá más puentes en junio para estudiantes?

No. De acuerdo con el calendario oficial, el 26 de junio será el único día sin clases programado para estudiantes de educación básica en junio de 2026, por lo que se convertirá en el único puente del mes.

¿Qué pasa con los trabajadores?

La suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Los días inhábiles para empleados en México están definidos por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Entre los principales descansos obligatorios se encuentran:

1 de enero.

Primer lunes de febrero.

Tercer lunes de marzo.

1 de mayo.

16 de septiembre.

Tercer lunes de noviembre.

25 de diciembre.

Partido del Mundial 2026 coincidirá con el puente escolar en Guadalajara

El viernes 26 de junio de 2026 también está programado el partido Uruguay vs España en el Estadio Guadalajara, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro marcará el cierre de la actividad mundialista en Guadalajara como sede y coincidirá con el día sin clases por Consejo Técnico Escolar.

En jornadas anteriores, la movilidad urbana y el tráfico escolar representaron un reto logístico en la ciudad; sin embargo, al coincidir el partido con la suspensión de clases, las familias tendrán menos presión por los traslados escolares.

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