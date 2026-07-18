Las cifras no cuadran y ponen en duda la afirmación de que se descubrió la mayor red de huachicol fiscal

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Foto: Cuartoscuro

Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República, informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento; sin embargo, surge la pregunta: ¿Realmente estamos ante los mayores huachicoleros del país?

La Fiscal General de la República acusa que esta red provocó un desfalco a las finanzas públicas de casi 107 millones de pesos, lo que representa tan sólo el 0.01% de los 600 mil millones de pesos que la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, dio a conocer el 2 de octubre pasado.

“600 mil reportados, 16 mil querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente caso por caso”, dijo en aquel momento Galeano.

La Procuraduría Fiscal documentó miles de millones en denuncias

En ese entonces, ya había más de 100 denuncias penales en proceso para recuperar 16 mil millones de pesos. “Presumir que tenemos 102 querellas vivas y que estamos tratando de recuperar estas cantidades para el fisco, no solamente es aislado de 16 mil millones, seguramente podremos recuperar cantidades extraordinarias por los diversos esquemas de defraudación fiscal”, explicó Galeano.

Además, aseguró que desde 2022 el huachicol fiscal estaba íntimamente ligado con la maquinaria del fraude que, en palabras de la procuradora fiscal, es una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos.

“Entre 2022 y 2025 la Procuraduría Fiscal presentó 59 denuncias por más de 54 mil 698 millones de pesos, sólo en 2023 las redes de facturas defraudaron por más de 21 mil 700 millones de pesos, así sucesivamente en el 2022; en retrospección, se defraudó por 17 mil millones, para después tener un repunte en 2024 donde ya vemos una baja, 10 mil millones, y en lo que va de 2025, desafortunadamente, tenemos este fenómeno, muy vivos, tenemos cinco mil 600 millones defraudados”, argumentó Galeano.

Los volúmenes asegurados también muestran diferencias

Ernestina Godoy también destacó una cifra importante del caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. “Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros”.

Es decir, los 110 mil litros son apenas el 1.1 por ciento de los 10 millones de litros del combustible ilegal que contenía el buque Challenge Procyon, incautado en Tamaulipas en marzo de 2025.

“Se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron dos cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además aseguraron 10 millones de litros de diésel“, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el 7 de septiembre 2025.

Así que mientras los datos oficiales muestran que el reciente caso presentado por la FGR involucra un presunto daño por 107 millones de pesos y movimientos de 110 mil litros de combustible, investigaciones y aseguramientos informados anteriormente por otras autoridades federales contemplan montos de decenas de miles de millones de pesos y decomisos de millones de litros.

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