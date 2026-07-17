AICM ofrecería acceso preferente a filtros de seguridad por 20 dólares

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AICM. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría comenzar a ofrecer el servicio Airport Fast Track mediante la empresa Priority Pass, un esquema de acceso preferente que permitiría a los pasajeros agilizar su paso por los filtros de seguridad rumbo a las salas de última espera por un costo adicional de 20 dólares por persona.

El monto también se sumaría a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), pago obligatorio incluido en el costo de los boletos para utilizar las instalaciones aeroportuarias.

Hasta el momento, ni el AICM ni Priority Pass han emitido un comunicado oficial sobre la implementación de este servicio.

Airport Fast Track sería operado por Priority Pass

De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, Priority Pass sería la empresa encargada de operar el servicio Airport Fast Track en el AICM. La compañía es conocida por administrar una red internacional de acceso a salas VIP y servicios para viajeros en aeropuertos de distintos países.

Según la descripción del servicio difundida por la propia empresa, Airport Fast Track está diseñado para que los pasajeros accedan a los filtros de seguridad mediante carriles exclusivos, con el objetivo de reducir el tiempo de espera antes del abordaje.

El servicio tendría un costo de 20 dólares por pasajero y estaría disponible tanto para vuelos nacionales como internacionales. Asimismo, se señala que contaría con cuatro carriles distribuidos entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto para atender a quienes contraten este beneficio.

Priority Pass también ofrece este tipo de servicio en otros aeropuertos mediante reservaciones anticipadas realizadas a través de su aplicación móvil, sujetas a disponibilidad.

AICM no ha confirmado oficialmente la implementación de Airport Fast Track

Hasta este 17 de julio de 2026, el AICM no ha publicado un comunicado oficial en el que confirme la incorporación de Airport Fast Track, ni ha detallado el mecanismo mediante el cual operaría el servicio o la fecha en que comenzaría a estar disponible.

De igual forma, Priority Pass tampoco ha emitido un anuncio oficial sobre el inicio del servicio en el aeropuerto capitalino.

Se espera que en los próximos días el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la empresa responsable proporcionen información oficial sobre las características del esquema, su forma de contratación, las condiciones de uso y la fecha en que, en su caso, comenzaría a operar.

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