Homicidios en México: tendencia a la baja, impunidad al alza y necesidad de auditar

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A pesar de las inconsistencias, la curva de homicidios dolosos en México mantiene una tendencia a la baja. Sin embargo, los analistas difieren sobre el porcentaje real de esta disminución y sus causas de fondo.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que el 46% de reducción de homicidios que presume el Gobierno Federal no es correcto, aunque consideró creíble una disminución de 15%.

También afirmó que confía más en los datos del Inegi y sostuvo que la baja de homicidios sería mucho menor a la reportada por el Gobierno, debido a que algunos cuerpos podrían estar siendo escondidos, sin que se dé seguimiento a las personas desaparecidas.

Especialistas piden auditar los datos sobre homicidios

Ante el incremento de desaparecidos en contraste con la baja de homicidios, especialistas advierten que contar carpetas ya no es suficiente para reflejar la realidad de la violencia en México.

Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, señaló que es necesario comprobar la trazabilidad estadística y administrativa de los datos, además de eficientar el funcionamiento de las fiscalías.

Vargas indicó que México tiene una impunidad superior al 90% y consideró que esto refleja, en buena medida, la falta de capacidades institucionales.

¿La reducción de homicidios refleja una menor violencia?

Los especialistas señalan que transparentar los datos permitiría comprobar si la reducción de la violencia es resultado de la estrategia de seguridad o de cambios en las dinámicas del crimen organizado.

Vargas sostuvo que, si la estrategia de seguridad es la responsable de reducir la violencia letal, el Gobierno Federal debe proporcionar los elementos necesarios para realizar una evaluación rigurosa.

También planteó que, si la disminución de homicidios responde a dinámicas criminales o a instituciones que no contabilizan adecuadamente los casos, será necesario cambiar el modelo y proponer otras formas de medir la violencia letal.

Para los especialistas, una medición confiable y homologada entre carpetas judiciales y actas forenses resulta indispensable para entender la situación del país y dar paz a miles de familias que exigen justicia.

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