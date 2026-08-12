Examen de control UNAM: aspirantes se juegan su lugar en Medicina

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Alex estuvo muy cerca de cumplir su sueño de estudiar Medicina en la UNAM: se quedó a dos aciertos de conseguir un lugar.

Alejandro Valencia, aspirante a la UNAM, obtuvo 115 aciertos y sabía que este año conseguir un lugar sería más difícil, pues esperaba que aumentara el número de aciertos necesarios.

Después llegó la incertidumbre. Alex comenzó a tener dudas sobre lo ocurrido durante la aplicación del examen de ingreso a la UNAM en línea, al saber que la prueba se realizó en cuatro horarios durante dos días.

Ahora tiene una nueva oportunidad. Fue convocado al examen de control presencial y está dispuesto a volver a intentarlo.

El aspirante aseguró que está emocionado y tranquilo ante esta nueva prueba, pues considera que permitirá demostrar la capacidad académica necesaria para ingresar a la “máxima casa de estudios”.

Daniel también buscará un lugar en Medicina

Como Alex, Daniel Bautista también sueña con estudiar Medicina en la UNAM. Obtuvo 111 aciertos y también deberá presentar la nueva prueba.

Daniel consideró que para algunas personas repetir el examen puede ser injusto, pues ya habían conseguido un lugar con su esfuerzo y de manera honesta. Sin embargo, también señaló que algunas personas pudieron haber ingresado haciendo trampa.

Para Daniel, más que repetir un examen, esta nueva prueba representa una oportunidad para demostrar que merece un lugar en la UNAM.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

Ambos forman parte de los 45 mil 363 aspirantes que presentarán la prueba de control.

El nuevo reto se realizará el próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, sede oficial en la Ciudad de México.

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