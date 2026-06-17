Morena, PT y Verde arrancan registro de aspirantes a gubernaturas rumbo a 2027

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Morena, PT y Verde, en alianza para el 2027. Foto: Cuartoscuro

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iniciarán, el próximo 22 de junio, el registro de aspirantes a candidatos para las gubernaturas de los 17 estados en donde habrá elecciones en 2027.

El proceso concluirá el 27 de junio y servirá para definir a quienes posteriormente buscarán las candidaturas de la coalición.

Registro de candidatos de Morena será por bloques de estados

El registro se realizará por bloques de cuatro y tres entidades hasta completar las 17 gubernaturas en disputa. De acuerdo con la dirigencia partidista, en cada estado podrán participar hasta seis aspirantes, mientras que la persona ganadora será definida mediante una encuesta. La fecha de ese ejercicio se anunciará una vez que concluya el Mundial 2026.

Durante esta etapa, Morena no aplicará su estatuto contra el nepotismo. Esto permitirá el registro de perfiles como el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como de Ruth Miriam González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, militante del Partido Verde.

Morena fija reglas para el proceso interno

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, recordó que quienes aspiren a una coordinación deberán separarse de sus cargos si son legisladores o servidores públicos.

Además, señaló que los participantes:

No podrán estar sujetos a procesos judiciales

Tendrán prohibido realizar campañas anticipadas

No podrán colocar espectaculares

No podrán utilizar programas sociales para promover su imagen

Morena, PT y Verde refrendan alianza rumbo a las elecciones

Los dirigentes nacionales de Morena, PT y Partido Verde, Ariadna Montiel, Alberto Anaya y Karen Castrejón, respectivamente, reiteraron que la coalición competirá unida en las 17 elecciones para gobernador.

Montiel informó que, una vez definidos los candidatos estatales, recorrerán sus entidades con actividades casa por casa para difundir el proyecto de la llamada cuarta transformación y combatir la desinformación.

Por su parte, Karen Castrejón pidió un proceso con reglas claras y piso parejo para todos los aspirantes, mientras que Alberto Anaya aseguró que no existen fisuras en la alianza y confirmó que los tres partidos participarán juntos en las 17 gubernaturas.

La convocatoria para definir candidatos de presidencias municipales y congresos locales será publicada posteriormente.

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