Infonavit 2026: Esta es la edad máxima para obtener tu crédito para la vivienda

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Infonavit: Edad límite para obtener tu crédito. Foto: Getty

El Crédito Infonavit 2026 tiene un límite relacionado con la edad del trabajador y el plazo de financiamiento, por lo que una persona de 60 años o más todavía puede solicitar un crédito, siempre que el periodo elegido sea compatible con la regla establecida por el Instituto.

De acuerdo con la información oficial del Infonavit, actualizada el 16 de julio de 2026, la suma de la edad del derechohabiente y el plazo del financiamiento no puede superar los 70 años para los hombres y 75 años para las mujeres.

El organismo permite elegir un plazo de entre uno y 30 años, aunque el periodo disponible depende de la edad de la persona al momento de solicitar el financiamiento.

Esto significa que el Instituto no establece una sola edad máxima para todos los trabajadores. En su lugar, el límite determina cuánto tiempo puede durar el crédito de acuerdo con la edad del solicitante.

¿Cuál es la edad máxima para solicitar un Crédito Infonavit?

La edad por sí sola no determina si una persona puede obtener un Crédito Infonavit. El factor que debe considerarse es la relación entre la edad y el plazo que se pretende contratar.

Por ejemplo:

A los 50 años , un hombre podría tener un plazo de hasta 20 años y una mujer de hasta 25 años

, un hombre podría tener un plazo de hasta 20 años y una mujer de hasta 25 años A los 60 años , el plazo máximo sería de 10 años para un hombre y 15 para una mujer

, el plazo máximo sería de 10 años para un hombre y 15 para una mujer A los 65 años , serían hasta cinco años para un hombre y 10 para una mujer

, serían hasta cinco años para un hombre y 10 para una mujer A los 70 años , un hombre ya no tendría plazo disponible bajo esta regla, mientras que una mujer podría contar con hasta cinco años

, un hombre ya no tendría plazo disponible bajo esta regla, mientras que una mujer podría contar con hasta cinco años A los 75 años, una mujer tampoco tendría un plazo disponible bajo este esquema

Por lo tanto, tener 60 años, 65 años o incluso 70 años no significa automáticamente que una persona no pueda solicitar financiamiento. El plazo máximo disminuye conforme aumenta la edad.

¿Cuánto presta Infonavit en 2026 y qué requisitos pide?

Para el Crédito Infonavit tradicional, el Instituto reporta un monto máximo de 2 millones 935 mil 002.35 pesos.

Este monto corresponde al máximo que puede otorgar el organismo, pero no significa que todos los trabajadores puedan recibir esa cantidad. El monto individual depende de la capacidad de pago y puede consultarse mediante la precalificación disponible en Mi Cuenta Infonavit.

El crédito también contempla una tasa diferenciada de acuerdo con el nivel salarial. Las tasas publicadas actualmente van de 3.69% a 10.45%.

Además, el trabajador puede elegir el plazo dentro del periodo permitido por su edad. De esta manera, una persona con menor edad puede acceder a un periodo más largo, mientras que quienes se encuentran cerca del límite tendrán menos años para liquidar el financiamiento.

Entre las condiciones señaladas actualmente por el Instituto se encuentra ser derechohabiente con una relación laboral vigente. El trabajador puede ingresar a Mi Cuenta Infonavit para consultar el monto al que puede acceder y realizar su precalificación.

En este punto, no debe considerarse como un requisito general vigente la necesidad de contar con “100 puntos” o tener seis meses consecutivos de empleo formal, debido a que esas condiciones no aparecen como requisitos generales en la ficha actual del Crédito Infonavit consultada.

¿Puedes pedir otro crédito Infonavit?

El hecho de haber obtenido anteriormente un crédito no significa que una persona quede excluida de manera general de otros financiamientos.

La información vigente del Infonavit contempla la posibilidad de acceder a más créditos para distintos fines, como comprar otra vivienda, adquirir un terreno, renovar, reparar, construir o pagar un crédito hipotecario contratado con un banco.

Sin embargo, cada producto tiene condiciones específicas para los créditos subsecuentes, por lo que la posibilidad de solicitar otro financiamiento depende de las características del crédito que se pretenda contratar.

Por ello, no debe presentarse como una regla universal que el trabajador necesariamente tiene que no contar con un crédito vigente para solicitar cualquier financiamiento del Instituto.

¿Se puede juntar el crédito con otra persona?

El Infonavit también contempla esquemas de financiamiento conjunto, dependiendo del producto contratado.

Estas opciones pueden permitir que el trabajador solicite el crédito con un cónyuge, familiar o corresidente, con el objetivo de incrementar el monto disponible para adquirir una vivienda.

Las condiciones y características del financiamiento dependen del producto elegido y de la persona con quien se realice la solicitud.

¿Qué pasa con el plazo conforme aumenta la edad?

La principal consecuencia de la regla de edad es que el plazo disponible se reduce conforme aumenta la edad del derechohabiente.

Una persona joven puede elegir un financiamiento de hasta 30 años, mientras que un trabajador de mayor edad tendrá que seleccionar un periodo más corto si quiere cumplir con el límite establecido por el Instituto.

La reducción del plazo también puede modificar el monto de las mensualidades. Si se solicita la misma cantidad y se mantiene una tasa determinada, distribuir el pago en menos años generalmente implica una mensualidad mayor.

La cantidad exacta que deberá pagar cada trabajador depende de las condiciones particulares de su financiamiento y puede consultarse durante el proceso de precalificación.

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