Homicidios en México: la guerra de las cifras y el agujero en las fiscalías

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¿Cuántos homicidios ocurren realmente en México? La publicación de las cifras preliminares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) volvió a poner bajo la lupa los registros oficiales, luego de que el organismo reportara 27 mil 989 homicidios, frente a los 24 mil 344 contabilizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La diferencia es de 3 mil 600 casos y representa una brecha de alrededor de 15% a nivel nacional. Pero el contraste se vuelve todavía más marcado cuando se revisan los datos de algunas entidades federativas.

¿Por qué no coinciden las cifras de homicidios?

La diferencia parte, en buena medida, de la forma en que se obtiene cada registro.

Mientras las fiscalías estatales contabilizan carpetas de investigación, el Inegi realiza un conteo a partir de los certificados de defunción. Esa diferencia metodológica puede explicar parte de la variación entre ambas estadísticas.

Sin embargo, para especialistas en seguridad, la magnitud de la brecha en algunas entidades va mucho más allá de una simple diferencia de métodos.

Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, señala que entre 2015 y 2025 el SESNSP reporta 21 mil homicidios menos que el Inegi.

Tan sólo en 2025, agrega, la diferencia se acerca a 4 mil homicidios, lo que representa la cifra más alta registrada desde 2015.

Zacatecas tiene una diferencia de 77%

La discrepancia nacional de 15% esconde diferencias mucho mayores en algunos estados.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señala que Zacatecas presenta una discrepancia de 77% entre los registros.

Le siguen:

Quintana Roo: 75%

75% San Luis Potosí: 72%

72% Estado de México: también presenta una diferencia elevada

Para Morera, aunque la diferencia conjunta entre ambos registros es de 15%, en determinadas entidades la brecha resulta demasiado amplia y requiere una explicación.

Chihuahua y Estado de México, bajo la lupa

Entre los estados que llaman la atención también están Chihuahua y el Estado de México.

Armando Vargas considera que en estos casos podrían existir errores administrativos o problemas para identificar claramente las causas penales de un asesinato.

El problema, explica, es que una parte de las muertes que el Inegi termina contabilizando como homicidios no aparece de la misma manera en los registros de víctimas de las fiscalías.

¿Se están reclasificando homicidios?

La diferencia entre ambas estadísticas también abre otra interrogante: ¿qué ocurre con los homicidios que no aparecen registrados como tales por las fiscalías?

María Elena Morera cuestiona por qué miles de muertes que finalmente son certificadas como homicidio no aparecen reflejadas en los registros de víctimas que reportan las fiscalías.

La presidenta de Causa en Común sostiene que las fiscalías no estarían registrando todos los homicidios como tales, sino que algunos casos comenzarían a clasificarse dentro de otras categorías.

Como ejemplo, menciona el caso de un policía asesinado: en lugar de registrarse como asesinato, podría aparecer únicamente como una agresión contra un policía.

El señalamiento coloca nuevamente bajo escrutinio la manera en que las fiscalías estatales clasifican los casos y cómo esas decisiones terminan reflejándose en las estadísticas nacionales.

Una coincidencia: los homicidios van a la baja

Pese a las diferencias entre ambos registros, existe un punto en el que coinciden las mediciones: tanto el Gabinete de Seguridad como el Inegi apuntan a una disminución de los homicidios.

El debate, entonces, no sólo está en saber si los asesinatos están disminuyendo, sino también en cuántos homicidios se están contabilizando realmente y cómo se clasifican los casos en las entidades.

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