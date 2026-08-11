UNAM inicia este 12 de agosto el Examen de Control Presencial en León, Guanajuato; consulta el calendario completo

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Examen de la UNAM inicia mañana. Foto: Cuartoscuro..

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará mañana, miércoles 12 de agosto de 2026, la aplicación del Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026 en León, Guanajuato, como parte de un proceso que se realizará del 12 al 19 de agosto en distintas sedes del país.

De acuerdo con el calendario establecido por la UNAM, la evaluación será presentada por 43 mil 619 aspirantes, quienes deberán acudir en la fecha, horario y sede que les fueron asignados para realizar el examen de control correspondiente al proceso de licenciatura.

La aplicación comenzará en León, Guanajuato, y posteriormente continuará en Oaxaca, Oaxaca; Tijuana, Baja California, y finalmente en Ciudad de México, de acuerdo con las fechas establecidas por la Universidad.

Miércoles 12 de agosto: inicia examen de la UNAM en León

El primer punto del calendario será León, Guanajuato, donde el Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026 comenzará este miércoles 12 de agosto y continuará el jueves 13 de agosto.

La sede asignada por la UNAM para la aplicación del examen es el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Adolfo López Mateos 2211, colonia Las Bugambilias.

Los aspirantes que tengan asignada esta sede deberán acudir en la fecha que corresponda a su cita para presentar la evaluación. La aplicación en León forma parte del calendario nacional definido por la Universidad para el examen de control presencial.

¿Cuál es el calendario del Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026?

La UNAM estableció distintas fechas y sedes para la aplicación del Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026. El calendario contempla cuatro puntos del país y se desarrollará entre el miércoles 12 de agosto y el miércoles 19 de agosto de 2026.

Estas son las fechas y sedes establecidas:

León, Guanajuato: miércoles 12 y jueves 13 de agosto , en el Hotel Real de Minas Poliforum , ubicado en Adolfo López Mateos 2211, colonia Las Bugambilias .

miércoles , en el , ubicado en . Oaxaca, Oaxaca: jueves 13 de agosto , en el Hotel San Felipe , ubicado en Avenida Jalisco 15, colonia San Felipe del Agua .

jueves , en el , ubicado en . Tijuana, Baja California: domingo 16 de agosto , en el Instituto de Investigaciones Jurídicas , ubicado en Esperanza 4750, colonia Soler .

domingo , en el , ubicado en . Ciudad de México: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto, en el Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

De esta manera, León será la primera sede en recibir a los aspirantes, con aplicaciones programadas para los días 12 y 13 de agosto. El mismo jueves 13 continuará el proceso en Oaxaca.

Posteriormente, el examen llegará a Tijuana el domingo 16 de agosto. La última sede será Ciudad de México, donde la aplicación se realizará durante tres días consecutivos, del lunes 17 al miércoles 19 de agosto.

¿Qué deben llevar los aspirantes al examen de la UNAM?

La UNAM estableció requisitos específicos para que las personas aspirantes puedan ingresar a la sede asignada para presentar el Examen de Control Presencial de Licenciatura 2026.

Para ingresar, las personas aspirantes deberán presentar:

Identificación oficial vigente.

Cita de examen impresa.

Llegar con anticipación a la sede indicada.

Los aspirantes deberán tomar en cuenta la sede y la fecha que correspondan a su cita, además de llevar consigo la documentación solicitada por la UNAM para poder ingresar al lugar donde se aplicará la evaluación.

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