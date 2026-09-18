Será viral: ¿Qué pasa si mueres sin testamento? Notarios explican cómo se heredan los bienes y cuánto cuesta hacer este documento

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Morir sin dejar un testamento no significa que los bienes desaparezcan, pero sí puede abrir un proceso legal para determinar quién tiene derecho a heredarlos. En ese camino pueden aparecer trámites, gastos y conflictos familiares.

En entrevista para “Será Viral“, Felipe Carrasco, Notario 185, y Luis Antonio Montes de Oca, Notario 29, ambos del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, explicaron qué ocurre cuando una persona fallece sin dejar definida su voluntad.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento?

“El único requisito para poder otorgar el testamento es contar con una identificación vigente y tener la intención de hacerlo. Desde los 16 años ya lo puedes otorgar y no necesitas tener ningún bien para poderlo hacer”. Felipe Carrasco, Notario 185

Luis Antonio Montes de Oca, por otro lado, explicó que durante Septiembre, Mes del Testamento, los notarios reducen sus honorarios.

“En la Ciudad de México en septiembre vamos a cobrar 3 mil 800 pesos, incluido el IVA y los derechos. No importa en dónde están los bienes”. Luis Antonio Montes de Oca, Notario 29

También se amplían los horarios de atención y se ofrecen consultas gratuitas relacionadas con el otorgamiento del testamento y sucesiones. Un testamento puede modificarse; para cambiar herederos, legatarios, albacea u otras disposiciones, es necesario otorgar un nuevo testamento.

Los notarios también destacaron la importancia de mantener en orden las escrituras y documentos de una propiedad. Esto puede facilitar la acreditación de la propiedad ante las autoridades en caso de una disputa o invasión.

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