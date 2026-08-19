México, entre los países peor evaluados en Estado de Derecho: ocupa el lugar 121 de 143 en ranking mundial

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Foto: Cuartoscuro

México ocupa el lugar 121 de 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), con una puntuación de 0.40. El país perdió dos posiciones respecto a la medición anterior y quedó por debajo tanto del promedio mundial, de 0.55, como del registrado para América Latina y el Caribe, de 0.51.

El resultado coloca a México en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe, mientras que dentro de su grupo de ingresos ocupa el 38 de 41.

El índice del WJP mide el Estado de Derecho a partir de ocho aspectos:

Limitaciones a los poderes gubernamentales

Ausencia de corrupción

Gobierno abierto

Derechos fundamentales

Orden y seguridad

Cumplimiento normativo

Justicia civil

Justicia penal.

La escala del índice va de 0 a 1.

Una puntuación más cercana a 1 representa una mayor adhesión al Estado de Derecho, mientras que los valores próximos a 0 reflejan una situación más débil.

México obtuvo 0.40 puntos en la medición de 2025.

México destaca en gobierno abierto, pero queda muy abajo en justicia penal

El desempeño del país cambia de manera importante dependiendo del aspecto que se revise.

De los ocho factores evaluados, Gobierno abierto es el mejor resultado de México:

Ocupa el lugar 54 de 143, con una puntuación de 0.56.

En cambio, Justicia penal es el indicador donde el país aparece más abajo:

Ocupa el lugar 135 de 143, con 0.25 puntos.

Lugar de México en Justicia penal:

País Lugar Puntuación Dinamarca 1 0.84 Finlandia 2 0.84 Noruega 3 0.82 Alemania 4 0.79 Austria 5 0.78 México 135 0.25 Camerún 139 0.23 Myanmar 140 0.23 El Salvador 141 0.20 República Centroafricana 142 0.19 Venezuela 143 0.11

México también se encuentra en los últimos lugares en Ausencia de corrupción, con el sitio 134 y una puntuación de 0.27, y en Justicia civil, donde ocupa igualmente el lugar 134, con 0.35.

Lugar de México en los ocho sectores:

Factor Lugar de México del 1 al 143 Puntuación (0.00 más debil vs 1.00 más fuerte) Gobierno abierto 54 0.56 Derechos fundamentales 95 0.47 Limitaciones a los poderes gubernamentales 108 0.41 Cumplimiento normativo 113 0.42 Orden y seguridad 132 0.50 Ausencia de corrupción 134 0.27 Justicia civil 134 0.35 Justicia penal 135 0.25

¿Cómo queda México frente a otros países en Estado de Derecho?

El contraste es mayor cuando se observa quiénes están en la parte alta de la clasificación.

Dinamarca encabeza el Índice de Estado de Derecho, seguida por Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda. En el otro extremo se encuentran Venezuela, Afganistán, Camboya, Haití y Nicaragua.

Así, mientras México aparece en el lugar 121, Dinamarca ocupa el primero y Venezuela el último de los 143 países y jurisdicciones incluidos en la medición.

Los cinco países mejor posicionados

Lugar País 1 Dinamarca 2 Noruega 3 Finlandia 4 Suecia 5 Nueva Zelanda

Los cinco países al final del ranking

Lugar País 139 Nicaragua 140 Haití 141 Camboya 142 Afganistán 143 Venezuela

México cae dos lugares en la medición

La ficha de México en el índice muestra que el país pasó al lugar 121, después de perder dos posiciones respecto al año anterior.

Su puntuación también bajó 0.01 puntos, para quedar en 0.40.

En América Latina y el Caribe, México ocupa el 28 de 32, mientras que en la clasificación por grupo de ingresos se ubica en el 38 de 41.

El retroceso ocurre en un año de deterioro mundial

El resultado de México se da en un contexto en el que el Estado de Derecho también perdió terreno a escala internacional.

Según el WJP, 68% de los países disminuyeron en su Estado de Derecho durante 2025, frente a 57% en el año anterior.

El organismo atribuye esta tendencia, entre otros factores, al debilitamiento de las restricciones al poder gubernamental, el gobierno abierto, los derechos fundamentales y la justicia civil.

También reportó retrocesos en distintos mecanismos de control al poder:

La auditoría y supervisión independientes disminuyeron en 63% de los países

Los controles legislativos sobre el Poder Ejecutivo, en 61%

Los límites judiciales al poder gubernamental, también en 61%.

El Índice de Estado de Derecho del WJP se basa en encuestas a hogares, profesionales del derecho y expertos. Para la edición 2025 fueron consideradas más de 215 mil encuestas de hogares y 4 mil 100 encuestas a profesionales del derecho y expertos, correspondientes a 143 países y jurisdicciones.

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