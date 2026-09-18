Así opera el reclutamiento forzado mediante falsas ofertas laborales

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El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado puede comenzar con una falsa oferta de trabajo en redes sociales o plataformas laborales.

Paula Arguello, colaboradora académica del equipo de NarcoPolíticos, explicó en A las Nueve en Uno que en el contexto del caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se documentaron mecanismos mediante los cuales se ofrecían empleos con salarios elevados y que requerían poca preparación.

Las ofertas planteaban trabajos de vigilancia, contabilidad, actividades financieras o como guardias de seguridad. En el caso del rancho Izaguirre, señaló que las personas eran atraídas principalmente desde la central de camiones de Tlaquepaque, en Guadalajara, donde un supuesto servicio de transporte las recogía y trasladaba al predio. Una vez ahí, indicó, les quitaban sus pertenencias y comenzaban los procesos de entrenamiento.

La colaboradora académica hizo una distinción entre el reclutamiento forzado y el ingreso voluntario al crimen organizado.

Explicó que quienes aceptaban estas ofertas podían hacerlo buscando una fuente de ingresos ante una situación económica complicada, pero posteriormente eran sometidos a mecanismos de coerción.

Entre ellos, mencionó la grabación de videos en los que las personas aparentaban incorporarse voluntariamente al grupo criminal.

Reclutamiento no sólo se da en redes sociales

Sobre los entrenamientos, Paula Arguello aclaró que ella no tuvo acceso directo a las carpetas de investigación y que su información proviene de reportes de organismos de derechos humanos y de otras investigaciones.

Señaló que estos reportes plantean elementos para determinar la existencia de casos de tortura y describió testimonios sobre prácticas violentas utilizadas para deshumanizar y preparar a los reclutados para realizar actividades criminales.

La entrevistada también señaló que, de acuerdo con la evidencia y los arrestos relacionados con el caso, habría policías municipales involucrados, además de exmilitares.

Asimismo, mencionó señalamientos contra el entonces alcalde de Teuchitlán y afirmó que desde años anteriores existían reportes de personas desaparecidas que aparecían posteriormente en Teuchitlán.

Paula Arguello advirtió que el mecanismo de reclutamiento forzado del crimen organizado no se limita a un solo sitio: según explicó, actualmente pueden encontrarse ofertas laborales falsas en plataformas de empleo y redes sociales, además de centros comerciales y otros lugares públicos.

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