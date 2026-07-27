Sentencian al “Tlapa”, fundador de los Zetas

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Sentencian a Sergio “N”, alias el “Tlapa”, fundador de los Zetas. Foto: FGR.

Autoridades federales dieron a conocer que, tras aportarse pruebas contundentes, obtuvieron una sentencia condenatoria en contra de un hombre identificado como Sergio “N”, alias el “Tlapa”, presunto fundador del grupo delictivo conocido como los Zetas.

Obtienen sentencia condenatoria en contra del “Tlapa”, fundador de los Zetas

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), con las pruebas suficientes y contundes que aportaron, Sergio “N”, alias el “Tlapa”, recibió una sentencia condenatoria de 29 años y nueves meses de prisión por ser penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud) y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Pero también señalaron que el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), llevó a cabo el trabajo ministerial y, tras una serie de procedimientos, logró que la autoridad judicial también impusiera al sentenciado una multa de 692 mil 857 pesos.

¿Cuándo se detuvo a Sergio “N”?

Según la FGR, Sergio “N”, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “Noroeste”, ubicado en Tepic, en el estado de Nayarit, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en septiembre de 2009, justo en la colonia La Hacienda, Primera Sección, en la ciudad de Puebla, Puebla.

Por último, las autoridades federales señalaron que durante este operativo, aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, documentación, equipo de comunicación y de cómputo, objetos diversos y también vehículos.

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