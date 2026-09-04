Boleta electoral: ¿qué es una “boleta planchada” y por qué genera polémica?

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Boleta electoral. Foto: Cuartoscuro

Las llamadas boletas planchadas son boletas electorales que aparecen sin marcas de doblez, pese a que fueron encontradas dentro de una urna. El término volvió al debate público después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectara este tipo de papeletas en elecciones recientes y estableciera reglas para su tratamiento rumbo a los comicios de 2027.

¿Qué es una boleta planchada?

Una boleta planchada es, en términos sencillos, una papeleta electoral que permanece completamente extendida, sin los dobleces que normalmente tendría después de ser marcada y depositada en una urna.

La relevancia está en que las boletas electorales deben ser dobladas antes de introducirse en la urna. Por ello, encontrar una papeleta sin dobleces durante el cómputo puede constituir un indicio de una posible irregularidad electoral, aunque su sola apariencia no significa que automáticamente deba considerarse un voto inválido.

Durante la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación de 2025, el INE identificó casillas en las que se presentaron boletas sin marcas de doblez. En sus documentos oficiales, el organismo señaló que la presencia de estas papeletas dentro de las urnas podía implicar una manipulación indebida del material electoral y determinó que esos sufragios no fueran incorporados al cómputo nacional en los casos considerados.

¿Por qué las boletas planchadas son un problema?

El principal cuestionamiento es cómo llegó una boleta sin dobleces hasta el interior de una urna. El INE ha explicado que, en condiciones ordinarias, una persona electora dobla la papeleta para depositarla.

Durante la elección judicial de 2025, el organismo reportó 569 casillas con boletas planchadas entre las irregularidades detectadas durante la revisión de los resultados.

El tema ya había aparecido en las elecciones federales de 2024, aunque en una escala menor. El propio INE retomó estos antecedentes al discutir los mecanismos que deberán aplicarse en futuros procesos electorales.

¿Qué hará el INE con estas boletas?

Para las elecciones de 2027, el INE discutió y aprobó lineamientos para establecer un procedimiento específico cuando durante los cómputos distritales sean encontradas boletas sin marcas de doblez.

🔴#ENVIVO | Sigue la transmisión en vivo de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE 🗳️por #INETV 💻 https://t.co/W73klYLJbI — @INEMexico (@INEMexico) September 3, 2026

La intención es que estas papeletas sean identificadas y separadas para que el Consejo Distrital determine el tratamiento que corresponde, dejando constancia de la incidencia y evitando que sean incorporadas automáticamente al resultado.

INE ordena separar y resguardar boletas “planchadas” en cómputos distritales; consejero advierte que podrían indicar fraude electoral. https://t.co/aktmjVYawD pic.twitter.com/Jl35BNi5rW — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

El tema generó debate entre integrantes del Consejo General del INE. Mientras algunos consejeros señalaron que una boleta sin dobleces dentro de una urna representa un indicio de fraude o una irregularidad grave, otros plantearon que el organismo debe actuar dentro de las facultades que actualmente establece la legislación electoral.

La discusión también tiene antecedentes jurisdiccionales: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó en abril de 2025 el acuerdo INE/CG210/2025 relacionado con los lineamientos para los cómputos de la elección judicial.

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