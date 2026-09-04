Jonathan Meléndez recibió amenazas antes del multihomicidio en Atizapán, confirma Harfuch

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Jonathan Meléndez recibió amenazas, confirma Harfuch. Fotos: Cuartoscuro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que antes del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza, recibió amenazas por parte del agresor identificado como Diego “N”.

Harfuch confirma amenazas contra Jonathan Meléndez antes de multihomicidio

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch informó que hubo exigencia de dinero y amenazas en contra de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, antes del multihomicidio ocurrido en el Estado de México (Edomex).

“Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero (Diego ‘N’), hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

También existió una relación comercial entre el tecladista y el agresor

Por otra parte, García Harfuch aseguró que también, antes del crimen, existía una relación comercial, una sociedad entre Jonathan Meléndez y Diego “N”.

“El homicida tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Jonathan Meléndez)”, dijo el funcionario.

Pero agregó que por petición de la Fiscalía del Estado de México, no pueden compartir más información y detalles antes de que se lleve a cabo la primera audiencia por este caso.

Hubo exigencia de dinero y amenazas, Harfuch sobre multihomicidio de Atizapán



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, confirmo que Diego Sebastián Rosen tenía una relacion comercial con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.



De acuerdo… https://t.co/hKl0vtA6Q4 pic.twitter.com/FmV43OTvBM — Abejorro (@AbejorroMedia) September 4, 2026

Solo hay dos detenidos por el multihomicidio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las autoridades comenzaron a coordinarse tras reportarse el multihomicidio, en comunicación con el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Por lo cual, el principal responsable de los homicidios, Diego “N”, fue detenido, así como una segunda persona que habría participado como su ayudante.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más responsables del crimen y para esclarecer completamente lo ocurrido.

Además, García Harfuch dijo que Diego “N” podría contar con antecedentes en el Estado de México, aunque precisó que solicitará a la Fiscalía mexiquense confirmar esta información.

Por último, indicó que se desconoce por ahora la cantidad exacta de dinero que el agresor habría exigido al tecladista del grupo Camilo Séptimo.

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