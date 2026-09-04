“Polleros” usan drones para tráfico de migrantes hacia EE.UU: Defensa Nacional

| 12:51 | Julio César Sánchez Aguilar | UnoTV
Dron tripulado despega en San Luis Potosí:
Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

México reconoció que la delincuencia organizada utiliza drones en la frontera con Estados Unidos (EE.UU.) para cometer ilícitos relacionados con el tráfico de migrantes.

Los artefactos se usan para vigilar la presencia de la patrulla fronteriza, dijo el general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

“Son drones comerciales, más que nada los utilizan la gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes (…) Principalmente los utilizan grupos delictivos, pero es para ver, son drones comerciales, únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten y qué es lo que buscan, ver esas rutas que estén libres, que en donde no esté la presencia de la autoridad”.

Fox News difundió que Estados Unidos ha derribado más de 100 drones presuntamente utilizados por grupos criminales en la frontera de México durante agosto, según información compartida por un funcionario del Departamento de Defensa.

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