T-MEC, IA y derechos humanos: esto dijo Justin Trudeau en México Siglo XXI

GENERANDO AUDIO...

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló sobre la incertidumbre del T-MEC, el uso y futuro de la IA, así como de los derechos humanos durante su ponencia en el evento México Siglo XXI de la Fundación Telmex Telcel.

El político canadiense abrió la ronda de ponentes en el encuentro anual de becarios celebrado desde el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

Justin Trudeau indicó que a sus 20 años estudió literatura inglesa por su amor a la lectura y a las historias. Tomó esa decisión sabiendo que su carrera no lo llevaría a un empleo inmediato. Su meta era conocerse a sí mismo y saber qué quería de la vida.

De esa forma, ocupó distintos trabajos de verano en parques nacionales y fue voluntario en sociedades estudiantiles, definiendo sus intereses en cada reto.

“Creo que nunca somos un producto terminado. Nosotros continuamos aprendiendo, continuamos desafiándonos, continuamos tratando de definir diferentes cosas de hacer y aprender”.

Justin Trudeau sobre el T-MEC

El ex primer ministro abordó distintos temas. Foto: UnoTV

El ex primer ministro confió en que Canadá y México trabajarán juntos, de manera firme y apegados a sus principios, para resistir las presiones de Donald Trump sobre el T-MEC.

Eso ayudará a impulsar el éxito de los tres países norteamericanos, pues en la política internacional no debe haber un país ganador y un perdedor, ya que eso podría traer consecuencias en años siguientes.

“El crear una situación donde todos ganan es en lo que nos estamos enfocando en estas negociaciones, incluyendo Estados Unidos”.

Justin Trudeau habla sobre autoritarismos y derechos humanos

Ante el surgimiento de líderes autoritarios, Justin Trudeau indicó que los sectores conservadores se sienten “amenazados” por la presión de la sociedad hacia una mayor inclusión y justicia.

Subrayó que siempre habrá batallas por enfrentar, como la búsqueda de una mayor justicia, igualdad y oportunidades, pues la idea de una movilidad ascendente permite que haya un camino para alcanzar un potencial pleno.

Consideró que las luchas actuales buscan eliminar las barreras y las desigualdades que han funcionado a favor de un segmento más corto de la población.

Justin Trudeau aseguró que Canadá es uno de los mejores países del mundo por la reconciliación y reconocimiento de los pueblos indígenas que impulsó su gobierno, toda vez que son una nación dispuesta a mejorar constantemente.

Inteligencia Artificial

El ex primer ministro también mencionó que uno de los principales desafíos de la actualidad es el manejo de tecnología como la IA. Señaló que generará un impacto en las siguientes décadas, pero el tipo de impacto es algo que nosotros “podemos cambiar”.

Con ello, puntualizó que la IA no debe reemplazar la conexión humana, sino que “nos ayude a expresar mejores historias que tengan mejor impacto en la gente”.

Falta mucho por recorrer para que la IA sea una mejor herramienta para la sociedad, pues actualmente es manejada por gigantes tecnológicos que priorizan esquemas económicos en lugar de fortalecer y empoderar a la gente en mejorar su trabajo y tener más tiempo libre, precisó.

“La IA puede crear gran riqueza en el mundo, pero nosotros, como líderes políticos pero también como sociedades y como líderes de negocios, tenemos que tomar la decisión de asegurarnos que todos y cada una de las personas reciba estos beneficios de esa riqueza”.

Justin Trudeau detalló que las nuevas tecnologías dejaran una riqueza “astronómica”, la cual debe distribuirse adecuadamente para que la sociedad no se fracture en un “colapso que nadie quiere ver”.

Hasta el momento, le da tranquilidad que a la gente le sigue importando la experiencia, la conexión humana, en el uso de las tecnologías.

Feminismo

El ex primer ministro indicó que no decidió deliberadamente en convertirse femimnista, sino describió que ya lo era por creer en la igualdad entre hombres y mujeres y en el trabajo necesario para concretarla.

Resaltó que los hombres y mujeres son diferentes y complementarios, y que la humanidad debe avanzar hacia una era con mayor empoderamiento de las mujeres, pues “es bueno para la sociedad” y la economía.

Sin embargo, algunas personas lo ven como “quitarle el poder al hombre” y dedican tiempo para promover un discurso machista en nuevas generaciones por internet.

Justin Trudeau consideró que los hombres se están dividiendo en dos grupos: los que apelan a un conservadurismo y quienes buscan una equidad con las mujeres.

“Estas son las dos trayectorias que enfrentan muchos jóvenes, en particular los hombres jóvenes: puede o enojarse y estar solo, u optar por emocionarse y sentirse empoderado por tener unas mujeres juntas, aliadas, para con ellas poder construir a sus familias”.

Aprendizajes como primer ministro de Canadá

Justin Trudeau indicó que le gustan muchas cosas, manteniendo una misma línea: elegir lo que le satisface. Consideró que la gente pasa su vida tratando de mejorar en aquello que no son buenos, pero “tienes que dedicar la mayor parte de tu tiempo en aquello que tú eres bueno, para que te vuelvas maravilloso en algunas cuantas cosas”.

En su caso, le gustaba ayudar a la gente y asumir retos, así como el liderazgo y la responsabilidad. Trataba de identificar cómo hacerlo mejor.

Como primer ministro, aprendió constantemente por estar rodeado de gente “brillante”. “Fue una satisfacción constante para mi curiosidad y una forma constante de tener un impacto en el mundo”.

Principalmente, ha aprendido sobre diplomacia, cómo “desescalar” situaciones, resolver conflictos, a “poner el ego de un lado”.

En su etapa como maestro, aprendió a respetar primero a los estudiantes dejando de lado la autoridad, lo cual se retribuye.

Justin Trudeau aconseja a estudiantes

Justin Trudeau aconsejó a los becarios de la Fundación Telmex Telcel que no hagan caso a las comentarios sobre lo que deben hacer para su futuro. “Necesitamos que sean los líderes que ya son en este momento”.

Asimismo, subrayó que las personas se convierten en líderes cuando hacen, aprenden, desafían y dedican su tiempo libre a conciencia, sin esperar a algún momento futuro para actuar.

“El mundo cambia cuando todos ustedes deciden que va a cambiar, y que toman una acción para hacer eso”.

Además, llamó a mantener una mente abierta y dispuesta a escuchar al mundo, a relacionarse con pensamientos distintos y tener curiosidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.