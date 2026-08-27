Vinculan a proceso a excontralmirante Fernando “N” por contrabando de combustible

GENERANDO AUDIO...

Excontralmirante Fernando “N” fue vinculado a proceso. Foto: Carlos Vera/FGR

El excontralmirante Fernando “N” fue vinculado a proceso por un juez de control, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que lo relacionan presuntamente con una organización dedicada al contrabando, distribución y dispersión de combustible.

La autoridad judicial también ratificó la prisión preventiva oficiosa contra el exservidor público, quien permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex).

¿De qué acusan a Fernando “N”?

De acuerdo con la FGR, el excontralmirante enfrenta una acusación por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, específicamente en la modalidad de ocultamiento.

La imputación fue presentada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) durante la continuación de la audiencia inicial.

La defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica se produjo durante esta continuación de audiencia.

¿Dónde está detenido el excontralmirante?

Tras la determinación judicial, Fernando “N” permanecerá en el CEFERESO número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Edomex, donde se encontraba a disposición de la autoridad judicial.

La prisión preventiva oficiosa permanecerá vigente mientras continúa el proceso penal en su contra.

¿Cuándo fue detenido Fernando “N”?

La FGR recordó que el exservidor público fue detenido el 23 de abril en Argentina, a partir de una ficha roja emitida por Interpol a solicitud de las autoridades mexicanas.

La detención derivó de una orden de aprehensión obtenida previamente en su contra. Posteriormente, tras el procedimiento correspondiente en Argentina, fue trasladado a México.

El excontralmirante llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar), acompañado por personal ministerial de la FGR.

Desde el aeropuerto fue trasladado al Altiplano, donde quedó a disposición del juez que había requerido su presencia.

¿Qué sigue para Fernando “N”?

Con la vinculación a proceso, el procedimiento penal continuará en las siguientes etapas, mientras la Fiscalía y la defensa presentan los elementos correspondientes ante la autoridad judicial. La vinculación no significa que Fernando “N” haya sido declarado culpable. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el exservidor público debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.