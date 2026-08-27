¡Ojo con lo que estudias! Éstas son las 10 carreras peor pagadas en México

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Las 10 carreras mejor y peor pagadas de México. Foto: Getty Images

A veces, elegir una carrera no basta sólo con elegir el nombre o aquello que te gusta, también influyen las oportunidades, habilidades y el sueldo. Por ello, te diremos cuáles son las 10 carreras peor pagadas en México y cuáles las 10 mejores, de acuerdo con el ranking Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En México, hay profesiones cuyo ingreso promedio mensual está por debajo de los 18 mil pesos. Diseño curricular y pedagogía encabeza la lista de las carreras peor pagadas, con un ingreso promedio de 15 mil 934 pesos mensuales, de acuerdo con el ranking; en contraste, hay otras carreras cuyos ingresos casi llegan a 30 mil pesos mensuales.

Las 10 carreras peor pagadas en México

Lugar Carrera Ingreso promedio mensual $ 1 Diseño curricular y pedagogía 15,934 2 Orientación e intervención educativa 16,240 3 Trabajo y atención social 16,266 4 Planes multidisciplinarios o generales del campo de ciencias sociales y estudios del comportamiento 17,056 5 Sociología y antropología 17,137 6 Terapia y rehabilitación 17,141 7 Gastronomía y servicios de alimentos 17,532 8 Formación docente en educación básica nivel preescolar 17,620 9 Nutrición 17,773 10 Literatura 17,973

La diferencia entre el primer y el décimo lugar de este ranking es de poco más de 2 mil pesos al mes. En otras palabras, las 10 carreras incluidas en esta lista tienen un ingreso promedio mensual que está entre 15 mil 934 y 17 mil 973 pesos.

Las 10 carreras mejor pagadas en México: Matemáticas encabeza la lista

En el otro extremo están las carreras con los ingresos promedio mensuales más altos. De acuerdo con Compara Carreras 2026 del IMCO, Matemáticas ocupa el primer lugar, con un ingreso promedio mensual de 29 mil 887 pesos.

Le siguen Medicina general y Finanzas, banca y seguros, dos carreras cuyos profesionistas también superan, en promedio, los 27 mil pesos mensuales.

Las 10 carreras mejor pagadas en México

Lugar Carrera Ingreso promedio mensual $ 1 Matemáticas 29,887 2 Medicina general 27,823 3 Finanzas, banca y seguros 27,290 4 Arquitectura y urbanismo 26,822 5 Ciencias políticas 26,095 6 Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica 25,953 7 Construcción e ingeniería civil 25,603 8 Diseño industrial, de moda e interiores 25,503 9 Planeación, evaluación e investigación educativa 25,490 10 Ciencias computacionales 24,983

La diferencia entre Matemáticas, la carrera con el mayor ingreso promedio de esta lista, y Ciencias computacionales, que ocupa el décimo lugar, es de 4 mil 904 pesos mensuales.

Beneficios de estudiar una carrera

De acuerdo con el IMCO, Compara Carreras 2026 permite revisar las condiciones laborales de casi 80 carreras en México. La información considera variables como ingreso, informalidad, desempleo y la relación entre los estudios realizados y el trabajo que desempeñan los profesionistas.

Según el IMCO, estudiar no ha dejado de generar beneficios. Los egresados de educación superior ganan en promedio 74% más que aquellos que concluyeron el bachillerato.

La mayoría de las carreras ganan más hoy de lo que ganaban en 2020, salvo Formación docente en secundaria, Ciencias de la educación y Producción agrícola y ganadera.

Por lo que si todavía estás pensado qué carrera estudiar, el sueldo puede ser una pista importante, pero no debería ser la única, también considera tus habilidades, intereses y las oportunidades que ofrece cada profesión.

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