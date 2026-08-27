“Debió pedir licencia”: Sergio Gutiérrez Luna cuestiona que Enrique Inzunza siga como senador

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Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, consideró que el senador Enrique Inzunza debió pedir licencia y separarse temporalmente de su cargo, luego de que decidió abandonar el grupo parlamentario de Morena y continuar como legislador independiente mientras enfrenta investigaciones.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, el diputado sostuvo que esa decisión habría evitado “suspicacia” y “golpeteo” y habría enviado un mensaje de voluntad para que las indagatorias se desarrollen con imparcialidad.

Gutiérrez Luna señaló que, aunque la decisión de Inzunza de dejar la bancada fue personal, desde su perspectiva debió solicitar licencia al Senado.

“A mi juicio, yo creo que él debió separarse del cargo, debió pedir licencia para evitar esta circunstancia de suspicacia, golpeteo y también para demostrar su voluntad de que haya imparcialidad en su actuar respecto de las investigaciones que se están dando”.

El legislador precisó que Inzunza renunció al grupo parlamentario, pero permanece como senador, una situación que, dijo, fue resultado de una decisión personal.

La postura de Gutiérrez Luna se da después de que Inzunza, quien enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, decidiera dejar la bancada de Morena y continuar su labor en el Senado de manera independiente.

“Que demuestre esto ante las instancias”

Durante la entrevista, el vicepresidente de la Cámara de Diputados señaló que lo deseable habría sido que Inzunza solicitara licencia para que las investigaciones continuaran y pudiera colaborar con las autoridades.

Gutiérrez Luna afirmó que el senador ha negado tener relación con los hechos por los que es investigado, por lo que, dijo, deberá defenderse ante las instancias correspondientes.

“Él ha afirmado que no tiene que ver. Entonces, pues que demuestre esto ante las instancias”.

El diputado añadió que, según la información que se ha hecho pública, Inzunza y otros personajes están sujetos a indagatorias y cuentan con carpetas de investigación abiertas.

Sin embargo, consideró que deberá esperarse a la conclusión de las investigaciones antes de adelantar una postura sobre una eventual responsabilidad.

Morena apoyará la conclusión de la FGR, dice Gutiérrez Luna

Gutiérrez Luna aseguró que las personas señaladas deberán defenderse y acudir a las instancias correspondientes.

“Habrá una conclusión que será de responsabilidad o no”, señaló, al afirmar que Morena apoyará la determinación a la que llegue la Fiscalía General de la República (FGR).

También sostuvo que ni el Gobierno ni las instituciones encargadas de investigar actuarán como “tapadera” de personas involucradas en posibles ilícitos.

¿Enrique Inzunza debería dejar también su cargo en el Senado?

Cuestionado directamente sobre si Inzunza debería someterse al escrutinio de la justicia, Gutiérrez Luna respondió que entiende que el senador está siendo investigado y que corresponde a la FGR realizar las indagatorias.

Sin embargo, insistió en que existe también un componente político en torno al caso.

“La parte aquí que es atendible también es la parte política y el mensaje que se manda a las personas que confían en el movimiento”.

El diputado recordó que el 1 de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones, por lo que señaló que deberá verse cuál será la actuación y decisión de Inzunza respecto de sus actividades legislativas.

Gutiérrez Luna cuestiona aspiración presidencial de Cabeza de Vaca

Sergio Gutiérrez Luna también cuestionó la posible aspiración presidencial de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y la calificó como una “verdadera ridiculez”.

El diputado señaló que, según su postura, Cabeza de Vaca no pudo ser candidato a diputado federal porque un tribunal determinó que es “prófugo de la justicia” y cuenta con órdenes de aprehensión que, afirmó, fueron confirmadas por la Suprema Corte.

Gutiérrez Luna también se refirió a la propuesta anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de la República o a otros cargos de elección popular.

“La idea es acotar que personas tengan vínculos con otros países cuando su deseo sea gobernar México o tener cargos de elección popular”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados cuestionó que Cabeza de Vaca se ostente actualmente como ciudadano estadounidense, al señalar que previamente había renunciado a esa nacionalidad para poder acceder a cargos públicos en México.

“Esta renuncia, pues en realidad fue una pantomima porque vemos que ahora se ostenta como ciudadano americano”.

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