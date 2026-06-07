Vacaciones se acercan, pero aún queda un puente para estudiantes

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Foto: Getty

Las vacaciones de verano 2026 están a la vuelta de la esquina para millones de estudiantes de educación básica en México. Sin embargo, antes de que concluya oficialmente el ciclo escolar, alumnos y familias todavía podrán disfrutar de un último fin de semana largo.

Para quienes ya cuentan los días para el cierre de cursos, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla una suspensión de actividades que dará paso al último puente previo al periodo vacacional.

FOTO: SEP

¿Cuándo será el último puente antes de las vacaciones?

La última suspensión de clases para estudiantes está programada para el viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará una sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Aunque los alumnos no tendrán actividades académicas ese día, docentes y directivos sí deberán acudir a las reuniones de trabajo en las que se revisan avances, resultados y estrategias educativas.

Gracias a esta suspensión, los estudiantes podrán enlazar el descanso con el fin de semana, por lo que tendrán libres:

Viernes 26 de junio

Sábado 27 de junio

Domingo 28 de junio

Con ello se conformará el último puente del ciclo escolar 2025-2026.

Comienza la cuenta regresiva para las vacaciones

Tras ese descanso, los estudiantes entrarán en la recta final del ciclo escolar, ya que quedarán pocas semanas de actividades antes del inicio oficial de las vacaciones de verano.

De acuerdo con el calendario vigente, el periodo vacacional arrancará el 15 de julio de 2026, una vez concluidas las actividades académicas.

¿Se adelantarán las vacaciones por el Mundial 2026?

En los últimos meses circularon versiones sobre posibles ajustes al calendario escolar debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá partidos en México.

Así, mientras se acerca el descanso de verano, estudiantes y padres de familia todavía podrán aprovechar un último puente antes de despedirse de las aulas por varias semanas.

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