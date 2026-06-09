Cierres de puertos por mal tiempo: Semar amplía restricciones en el Pacífico

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Alerta en el Pacífico: Semar extiende cierres de puertos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre nuevos cierres de puertos en diversas entidades del Pacífico mexicano debido a las condiciones meteorológicas adversas asociadas a sistemas de baja presión y la evolución de fenómenos ciclónicos frente a las costas nacionales.

Las restricciones buscan prevenir accidentes marítimos y salvaguardar la integridad de tripulaciones, pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones que operan en estas zonas.

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos debido a condiciones meteorológicas en el Océano Pacífico:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ – Embarcaciones mayores:

🔹 Oaxaca: Salina Cruz.

🔹 Chiapas: Puerto Chiapas.



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Nayarit: Chacala.

🔹 Jalisco: Barra de Navidad.… pic.twitter.com/hmxyP8kiiC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 9, 2026

Semar amplía cierre de puertos: ¿cuántos están afectados y cuáles se agregaron?

De acuerdo con el más reciente reporte de la autoridad marítima, actualmente 12 puertos y zonas portuarias presentan algún tipo de restricción a la navegación en el Pacífico mexicano.

Cierre para embarcaciones mayores:

Salina Cruz, Oaxaca

Puerto Chiapas, Chiapas

Cierre para embarcaciones menores:

Chacala, Nayarit

Barra de Navidad, Jalisco

Manzanillo, Colima

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero

Salina Cruz, Puerto Escondido, Puerto Ángel y Bahías de Huatulco, Oaxaca

Puerto Chiapas, Chiapas

Además, Semar precisó que continúa suspendida la navegación para embarcaciones menores en las jurisdicciones de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, en Chiapas.

En comparación con el aviso previo, cuando únicamente se mantenían restricciones en Bahías de Huatulco, Acapulco y Zihuatanejo, se agregaron nueve nuevas zonas con cierres o limitaciones, reflejando un incremento importante en las medidas preventivas.

¿Qué puertos se habían cerrado inicialmente?

Días antes, la Semar únicamente había ordenado cierres preventivos en algunos destinos específicos ante la evolución de la depresión tropical Dos-E, la cual se fortalecía frente al Pacífico mexicano.

Los cierres iniciales contemplaban:

Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Acapulco, Guerrero.

Zihuatanejo, Guerrero.

¿Cuántos puertos más fueron cerrados?

Comparado con el aviso previo, la autoridad marítima amplió las restricciones a siete puertos adicionales.

Los nuevos cierres incluyen:

Salina Cruz, Oaxaca

Puerto Escondido, Oaxaca

Puerto Ángel, Oaxaca

Puerto Chiapas, Chiapas

Chacala, Nayarit

Barra de Navidad, Jalisco

Manzanillo, Colima

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Puerto Marqués, Guerrero

Esta ampliación refleja el incremento en la vigilancia ante el deterioro de las condiciones marítimas provocado por los sistemas meteorológicos activos en el Pacífico oriental.

¿Qué significan los colores del mapa de Semar?

La imagen difundida por autoridades marítimas muestra el estatus operativo de los puertos mediante un sistema de colores que permite identificar rápidamente el nivel de restricción vigente.

Foto: Estado operacional de los Puertos Mexicanos

Verde: Abierto a toda la navegación

Los puertos marcados en color verde mantienen operaciones normales. Lo cual significa que embarcaciones menores y mayores pueden realizar actividades marítimas sin restricciones, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos ante posibles cambios en las condiciones del clima.

Amarillo: Cerrado a embarcaciones menores de 500 UAB

Los indicadores amarillos representan puertos donde se restringe la navegación para embarcaciones menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB).

La medida se implementa debido al incremento del oleaje, fuertes vientos y condiciones que podrían poner en riesgo a este tipo de embarcaciones.

Rojo: Cerrado a embarcaciones mayores de 500 UAB

Los puntos rojos indican restricciones para embarcaciones mayores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB)

Este nivel de alerta refleja condiciones marítimas más severas que podrían comprometer la seguridad de las operaciones portuarias.

Autoridades piden extremar precauciones

La Secretaría de Marina exhortó a:

Atender las recomendaciones oficiales

Evitar actividades recreativas en el mar cuando existan restricciones

Consultar el estado de los puertos antes de hacer viajes marítimos

Seguir las indicaciones de Capitanías de Puerto y Protección Civil

Los cierres son preventivos y buscan minimizar riesgos para la población, especialmente en zonas turísticas y comunidades pesqueras que dependen de la actividad marítima.

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