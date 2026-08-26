SCJN atrae caso de huelga de Nacional Monte de Piedad

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SCJN atrae caso del Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercerá su facultad de atracción sobre la resolución judicial que declaró inexistente la huelga de Nacional Monte de Piedad (NMP), conflicto laboral que comenzó hace 11 meses.

La institución señaló que respeta la decisión del máximo tribunal y consideró que el análisis podría establecer un precedente sobre el debido proceso y la seguridad jurídica de los trabajadores.

¿Qué analizará la Suprema Corte sobre la huelga?

De acuerdo con Nacional Monte de Piedad, la SCJN no analizará directamente las causas que provocaron el conflicto laboral, sino si una huelga puede mantenerse cuando fue decidida por dirigentes sindicales en contra de los estatutos internos del sindicato.

La institución plantea que el tribunal deberá determinar si las decisiones de los líderes sindicales pueden prevalecer sobre el derecho de los trabajadores a ser consultados antes de estallar la huelga.

El Monte de Piedad sostuvo que la consulta posterior a los trabajadores no debería utilizarse únicamente como mecanismo para legitimar una decisión previamente tomada por la dirigencia sindical.

La institución señaló que existen dos posibles escenarios a partir de la resolución de la Corte.

Si la SCJN ratifica la inexistencia jurídica de la huelga, Nacional Monte de Piedad afirmó que buscaría la mejor manera de apoyar a los trabajadores para su regreso a laborar.

En caso de que el máximo tribunal determine lo contrario, tendría que iniciar un nuevo juicio de imputabilidad, de acuerdo con la institución.

Monte de Piedad busca una salida al conflicto

Nacional Monte de Piedad aseguró que mantiene disposición para alcanzar una solución por cualquiera de las vías disponibles, incluida la posibilidad de un dictamen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La institución afirmó que el objetivo es contribuir a la estabilidad laboral y mantener la viabilidad de una organización con más de 250 años de historia, dedicada al préstamo prendario y que, según sus propias cifras, atiende cada año a millones de mexicanos.

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