Sólo 4 de cada 10 mexicanos se sienten seguros en su ciudad, revela IMCO

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Sólo 4 de 10 mexicanos se sienten seguros: IMCO. Foto: Cuartoscuro

La seguridad en las ciudades mexicanas continúa como uno de los principales retos para el desarrollo económico del país. De acuerdo con un índice del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), únicamente el 39.23% (4 de 10) de la población se siente segura en su ciudad, mientras que varias zonas metropolitanas registran altos niveles de violencia, menor crecimiento económico y una elevada percepción de corrupción.

Seguridad en ciudades mexicanas muestra deterioro

Uno de los hallazgos centrales del informe es el relacionado con la seguridad pública.

La percepción promedio de seguridad entre las 72 ciudades evaluadas se ubicó en 39.23%, lo que significa que sólo cuatro de cada 10 habitantes consideran seguro el lugar donde viven.

En materia de homicidios, el promedio nacional alcanzó 28.42 casos por cada 100 mil habitantes. Algunas ciudades registraron cifras considerablemente superiores:

Colima-Villa de Álvarez: 133.60 homicidios por cada 100 mil habitantes

Celaya: 112.91 homicidios por cada 100 mil habitantes

por cada 100 mil habitantes Acapulco: 95.73 homicidios por cada 100 mil habitantes

El IMCO también señala que incluso ciudades con mejores indicadores enfrentan incrementos en violencia. Entre ellas se encuentran Mérida y Saltillo.

En contraste, Mérida destaca por presentar una tasa de 3.15 homicidios por cada 100 mil habitantes y el menor índice de robo de vehículos del país, con 0.07 casos por cada mil automóviles registrados.

ICU 2026: qué mide el Índice de Competitividad Urbana

El ICU evalúa a 72 zonas metropolitanas del país con base en su capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran entre 80% y 90% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y albergan al 62% de la población mexicana.

El estudio identifica avances en infraestructura y en aspectos relacionados con sistemas políticos y de gobierno. Entre ellos destacan mejoras en conectividad digital, acceso a servicios básicos y mayores niveles de autonomía fiscal en algunas ciudades.

Sin embargo, también detecta retrocesos en variables clave. El crecimiento económico promedio de las zonas metropolitanas pasó de 4.1% en la edición anterior a 2.4% en 2026. Además, la violencia aumentó en diversas regiones y la percepción de corrupción se mantiene elevada.

Crecimiento económico pierde fuerza en las zonas metropolitanas

El informe también documenta una desaceleración económica.

El promedio de crecimiento del PIB de las ciudades evaluadas cayó a 2.4%, frente al 4.1% reportado en el ICU 2024.

Entre los casos con mejor desempeño se encuentran:

Oaxaca , con un crecimiento de 7.09%

, con un crecimiento de 7.09% Cancún, con un crecimiento de 4.52%

Por el contrario, Campeche registró una contracción de -1.13%, asociada a la disminución de la actividad petrolera.

Asimismo, ciudades como Mazatlán y Culiacán mostraron avances limitados, con crecimientos de 0.27% y 0.97%, respectivamente.

Querétaro destaca; Culiacán retrocede por inseguridad

Dentro de los cambios más relevantes del ICU 2026, Querétaro figura como una de las ciudades con mejor desempeño.

La zona metropolitana avanzó en indicadores relacionados con educación, innovación, economía y capacidad fiscal. Además, lidera en ingresos propios entre las ciudades de más de un millón de habitantes, con 61.88%.

Por otro lado, Culiacán descendió del lugar 11 al 19 en el ranking debido al deterioro de los indicadores de seguridad.

La ciudad registró:

60.10 homicidios por cada 100 mil habitantes

Percepción de seguridad de 16.25%

25.08 agresiones contra periodistas por cada millón de habitantes

Corrupción sigue presente en las ciudades

El análisis del IMCO muestra que la percepción de prácticas corruptas continúa siendo elevada.

El promedio nacional alcanzó 82.65%, mientras que incluso la ciudad con el indicador más bajo, Mérida, registró una percepción de corrupción de 69.79%.

Tijuana presentó el nivel más alto de percepción de corrupción, con 92.56%.

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México también registró retrocesos en este rubro. El informe reporta una percepción de corrupción de 88.6%, factor que influyó en la pérdida de posiciones dentro del subíndice de Sistema Político y Gobiernos.

Mercado laboral y formalidad marcan diferencias entre ciudades

El ICU identifica diferencias importantes en la calidad del empleo.

Saltillo reportó una productividad de 583.63 pesos por hora trabajada y una tasa de informalidad de 25.55%, la más baja del país.

En contraste, Cuernavaca registró una productividad de 238.94 pesos por hora y una informalidad de 57.74%.

También destacan ciudades como Tapachula y Tlaxcala-Apizaco, donde la informalidad laboral supera el 68%.

Según el IMCO, las ciudades integradas a cadenas globales de manufactura, principalmente en la frontera norte y el Bajío, mantienen mercados laborales más formales y productivos que otras regiones.

Propuestas del IMCO para mejorar la competitividad urbana

A partir de los resultados del ICU 2026, el IMCO plantea tres líneas de acción:

Crear un Fondo de Diversificación Productiva para ciudades con alta dependencia de una sola actividad económica

Reformar gradualmente el esquema de cuotas al IMSS para facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas

para facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas Modernizar los catastros municipales mediante herramientas tecnológicas como imágenes satelitales e inteligencia artificial para fortalecer la recaudación local

El centro de investigación señala que estos cambios podrían contribuir a fortalecer la capacidad económica e institucional de las ciudades frente a los retos identificados en el estudio.

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