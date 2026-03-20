Dos historias, dos galardones: Uno TV gana Premio Nacional de Periodismo por reportajes de Trump y fentanilo

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Premio Nacional de Periodismo UnoTV

El equipo de Unotv.com fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, por dos reportajes en las categorías de Reportaje Periodístico Difundido por Internet y Crónica Difundida en Internet.

Los trabajos galardonados durante la ceremonia realizada este viernes son la serie de reportajes “Zombies del fentanilo”, de Sandra Moreno; y “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”, de Juan Rivas.

Ambos reportajes fueron premiadas durante la ceremonia realizada este viernes, en el marco de la edición LXXIII del Premio Nacional e Internacional de Periodismo, que reconoce a comunicadores cuya labor informativa representó un beneficio social durante 2025.

Sandra Moreno, Juan Rivas y el equipo de Uno TV. Foto: Alfredo Narváez

Uno TV gana Premio Nacional de Periodismo por reportajes de Trump y fentanilo

El evento se realizó este viernes 20 de marzo en Filomeno Mata Nº 8 de la Ciudad de México, para reconocer los trabajos periodísticos más destacados del año pasado.

“Los periodistas viven para sentir, con riesgos de quien investiga y van más allá. Trabajemos unidos para fortalecer derechos laborales y del gremio”, expresó Celeste Sáenz de Miera, dirigente Nacional del Club de Periodistas de México durante la premiación.

Junto a su equipo, Sandra Moreno recibió el premio en la categoría de Reportaje Periodístico Difundido por Internet.

La serie de reportajes “Zombies del fentanilo”

Publicada a finales de marzo de 2025 y en tres partes, para esta historia Sandra Moreno viajó hasta Tijuana, sitio conocido como “la frontera de la muerte”, así como a Mexicali, al norte de México, donde el fentanilo circula en las calles libremente, hasta transformar a sus consumidores en verdaderos “zombies”.

Al norte de la ciudad, la reportera recabó testimonios de los propios adictos, quienes, a través del consumo de esta droga, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina, experimentan un alivio que abre paso a una alegría ficticia.

Foto: Alfredo Narváez

Como parte de la serie de reportajes de “Zombies del fentanilo” entrevistó a Jaime Arredondo, investigador de consumo de sustancias de la Universidad de Victoria, Canadá, quien lleva más de 20 años estudiando este fenómeno entre México y Estados Unidos; así como a Marck, fundador del grupo de Enfermeros Tácticos del Bordo en la ciudad, entre otros.

Este trabajo fue premiado en la categoría de Reportaje Difundido por Internet en la edición LXXIII del Premio Nacional e Internacional de Periodismo.

Foto: Alfredo Narváez

“Tengo que decir de este trabajo, la verdad, fue uno de los más retadores, más complicados que he tenido a lo largo de mi carrera. Ya son 10 años como reportera, siete años haciendo televisión. Los ‘Zombies del Fentanilo’ fue el trabajo más retador y más complicado de toda mi carrera por el riesgo que implicó para empezar a ir hasta Tijuana”. Sandra Moreno, ganadora del Premio Nacional de Periodismo

100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria

En su crónica, publicada el 29 de abril del año pasado, Juan Rivas analiza los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, un periodo marcado por cambios drásticos en la política migratoria.

Desde el inicio de su nueva administración, el Gobierno cerró la frontera a solicitantes de asilo mediante la cancelación del sistema CBP One y puso en marcha deportaciones masivas, lo que generó incertidumbre y una creciente crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos.

Foto: Alfredo Narváez

La investigación muestra cómo miles de migrantes que recorrieron largas distancias hasta la frontera norte de México vieron canceladas sus citas y frustrado su intento de ingresar legalmente a Estados Unidos. Asimismo, recoge testimonios de personas deportadas y documenta el clima de miedo que enfrentan quienes permanecen en Estados Unidos sin documentos, entre otros temas.

Esta historia fue reconocida en la categoría Crónica Difundida en Internet en la la edición LXXIII del Premio Nacional e Internacional de Periodismo.

Foto: Alfredo Narváez

“Esta crónica de los 100 días de Trump se tenía que contar, porque, finalmente, los migrantes han sido quienes han pagado los platos rotos de lo que está sucediendo en la nueva era Trump, y ahí estuvimos para documentar desde el primer minuto hasta los 100 días”. Juan Rivas, ganador del Premio Nacional de Periodismo

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