Ley del ISSSTE 2007: ¿Qué es y por qué la CNTE exige eliminarla?

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El gobierno asegura que es inviable su derogación. Foto: Cuartoscuro

La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 es la principal demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el sindicato que mantiene múltiples protestas de cara al Mundial 2026.

La CNTE lleva años de manifestaciones para lograr la derogación de la mencionada ley, entre otras demandas. Sin embargo, intensificaron sus protestas a partir del 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro. Desde entonces, subieron de intensidad sus manifestaciones al punto de instalar un plantón en varias calles del Centro Histórico de CDMX, de cara al Mundial 2026.

Entre demandas las principales demandas, además del incremento salarial, la CNTE exige la eliminación de la Ley del ISSSTE, promulgada en 2007, para volver a un esquema de pensión digna.

¿Qué es la Ley del ISSSTE de 2007?

La Ley del ISSSTE de 2007 fue una reforma impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que cambió profundamente el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, incluidos los maestros.

Anteriormente, las pensiones eran la suma de las aportaciones del Estado y de los trabajadores en activo. Por ello, el monto de jubilación se calculaba con base en el salario y los años de servicio.

Sin embargo, la reforma agregó las llamadas “cuentas individuales”, similar al sistema de Afore usado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con eso, los trabajadores del Estado ahora deben hacer aportaciones a dicha cuenta, administrada por un Afore o por Pensionissste, para tener una pensión.

De igual forma, la Ley del ISSSTE 2007 estableció el incremento progresivo de la edad necesaria para jubilarse, dejando opciones de retiro mediante renta vitalicia o retiro programado

¿Por qué la CNTE exige eliminar la Ley del ISSSTE de 2007?

La CNTE ha subrayado que la reforma redujo ampliamente sus posibilidades de obtener una jubilación digna, por lo que los agremiados exigen:

Eliminar el sistema de cuentas individuales

Eliminar las Afores y la UMA en pensiones

Implementar un esquema similar al anterior, financiado por el Gobierno Federal y las aportaciones colectivas

Jubilación a una menor edad, reduciendo los requisitos

¿Qué propone el Gobierno ante la demanda de pensiones dignas?

A lo largo de varias reuniones, el Gobierno de México ha dicho a la CNTE que no es posible derogar la Ley del ISSSTE del 2007, debido a que el esquema anterior de pensiones representa un costo inviable para el Estado.

En cambio, a través de distintas Secretarías, se ha comprometido en los siguientes puntos:

Aumento salarial ya anunciado del 9%

ya anunciado del 9% Crear una aseguradora pública de pensiones, dedicada exclusivamente a administrar y pagar las pensiones de los trabajadores retirados

de pensiones, dedicada exclusivamente a administrar y pagar las pensiones de los trabajadores retirados Crear una reforma en materia de pensiones

en materia de pensiones Fortalecer Pensionissste para mejorar las condiciones dentro de cuentas individuales

para mejorar las condiciones dentro de cuentas individuales Desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) para crear un nuevo mecanismo construido con participación docente

Sin embargo, la CNTE considera que estas demandas son insuficientes para garantizar una pensión digna, pues ninguna aborda la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

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