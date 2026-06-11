Rosa Icela espera respuesta de CNTE: “no podemos ir más allá del presupuesto”

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Segob aclaró que no puede ir más allá del presupuesto. Foto: Alberto M. Rodríguez

La CNTE definirá este jueves 11 de junio si mantiene o retira sus protestas en el marco de la inauguración del Mundial, luego de reunirse con autoridades federales.

La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el Gobierno de México sigue a la espera de una respuesta del magisterio, tras la reunión con maestros de la CNTE.

Rosa Icela pide definiciones a la CNTE tras reunión

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la mesa de diálogo sigue abierta y que el gobierno busca avanzar “por el camino del acuerdo” para dar seguimiento a las solicitudes de los maestros.

La funcionaria señaló que esperan una respuesta positiva de la CNTE, pero dijo que es necesario pasar a una nueva etapa.

“Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones”, expresó.

CNTE decidirá si mantiene protestas por el Mundial

De acuerdo con lo informado, los maestros de la CNTE se reúnen esta nochepara tomar una decisión sobre sus movilizaciones.

En esa reunión definirán si se retiran o si continúan con las protestas previstas en el contexto de la inauguración del Mundial, programada para este jueves 11 de junio.

Segob: no se puede rebasar el presupuesto

Rosa Icela Rodríguez dijo que el Gobierno de México ha hecho planteamientos a la CNTE y que espera recibir contrapropuestas que permitan acercar posiciones.

También sostuvo que las decisiones deben tomarse con responsabilidad.

“No podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto”, afirmó la titular de Segob.

La funcionaria agregó que el gobierno respeta los derechos humanos, la libre manifestación pacífica y el libre tránsito de la población.

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