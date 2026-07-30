¿Cómo y qué necesitas para el próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

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Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro

Las personas interesadas en integrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya pueden realizar su registro en la plataforma oficial y poder obtener un apoyo económico mensual de hasta 9 mil 582 pesos, para cuando inicie el próximo periodo de vinculaciones, programado para el 1 de agosto de 2026.

Aunque las postulaciones a los centros de trabajo solo se habilitan durante periodos específicos, el registro como aprendiz permanecerá disponible todo el año, es por eso que en Uno TV te diremos qué necesitas para poder acceder al programa y obtener sus beneficios.

¿Qué necesitas para registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para completar el registro como aprendiz es necesario:

Ingresar a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y seleccionar la opción “Regístrate como aprendiz”

y seleccionar la opción Completar y confirmar los datos personales

Registrar la ubicación exacta del domicilio en el mapa de la plataforma

Cargar la fotografía solicitada

Descargar y aceptar la carta compromiso para concluir el registro

Una vez que inicie el periodo de vinculaciones, las y los aspirantes podrán consultar los centros de trabajo disponibles y elegir el plan de capacitación de su interés.

¿Quiénes pueden participar en el programa?

El programa está dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

No estudiar ni contar con un empleo al momento de incorporarse al programa

¿Qué beneficios ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las y los participantes reciben:

Capacitación laboral durante 12 meses

Apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos

Seguro médico del IMSS, con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Al finalizar la capacitación, las y los aprendices obtienen una constancia que acredita las habilidades adquiridas durante su participación en el programa lo que les permitirá ejercer un oficio fuera del programa.

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