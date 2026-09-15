Fiestas Patrias 2026: ¿Habrá servicio en el IMSS este 15 y 16 de septiembre?

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70% de aumento para padres tras fallo en Ley 73 del IMSS. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspenderá los servicios ordinarios en las Unidades Médicas y guarderías durante el 15 y 16 de septiembre de este 2026.

En redes sociales, el Instituto anunció la suspensión de la atención en las Unidades Médicas y en las oficinas, Guarderías Ordinarias y las que están bajo el esquema de Madres IMSS.

La suspensión solo será en la atención ordinaria, ya que atenderán urgencias y hospitalizaciones, como en años anteriores.

Asimismo, las Guarderías de Prestación Indirecta del IMSS darán servicio el 15 de septiembre, pero no el día 16, por ser día inhábil conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

📢 El 15 y 16 de septiembre se suspenden servicios en UMF, Oficinas, Guarderías Ordinarias y Madres IMSS.



🏥 Urgencias y Hospitalización operarán con normalidad.



👶 Las Guarderías de Prestación Indirecta sí laboran el 15, pero no el 16 por ser día inhábil conforme a la LFT. pic.twitter.com/Bf0hnpqNdh — IMSS  (@Tu_IMSS) September 15, 2026

Instituciones como la UNAM, UAM y el Bachilleres suspendieron sus actividades para este 15 y 16 de septiembre. En cambio, algunas escuelas públicas tomarán más días de asueto en distintas entidades.

Cierres viales por el Grito de Independencia en CDMX

Este 15 de septiembre, habrá cierres viales en la zona del Centro Histórico conforme avancen las actividades del Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum Pardo, indicó la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Alternativas para evitar la zona

Norte : Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica

: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica Sur : avenida Circunvalación y calle Bolívar

: avenida Circunvalación y calle Bolívar Oriente : República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier

: República de Perú y avenida Fray Servando Teresa de Mier Poniente: República de Uruguay y avenida Izazaga

#BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instalará tres cinturones de seguridad para controlar el flujo de asistentes al Zócalo.

En esta zona, participarán 3 mil 500 policías y 91 unidades, además de personal para vigilancia mediante videovigilancia y atención médica prehospitalaria.

Además, habrá 4 mil 725 policías en las 16 alcaldías durante las ceremonias y actividades de entretenimiento.

¿Cuál será el recorrido del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre?

Para el Desfile Militar, la SSC desplegará 3 mil 400 efectivos y 125 unidades en el Zócalo, Centro Histórico y la ruta del desfile que terminará en Campo Marte, luego de pasar por Paseo de la Reforma.

Alternativas viales

Circuito Bicentenario

Anillo Periférico

Eje 3 Oriente

Eje 1 Oriente

Constituyentes

Presidente Masaryk

Eje 3 Sur

La SSC recomendó anticipar traslados, respetar los cierres y perímetros de seguridad y atender las indicaciones policiales.

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