Montadeudas: Facebook y WhatsApp son los principales ganchos para estafar

GENERANDO AUDIO...

Facebook, entre los medios para lograr la estafa de montadeudas. Foto: AFP

Las redes sociales siguen siendo un gancho a través del cual personas solicitan un préstamo que, posiblemente, podría llevarlos a ser víctima de los montadeudas, una modalidad de estafa que atrae a las personas con la promesa de un préstamo fácil e inmediato.

A través del Confianzómetro, una herramienta lanzada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Tala, revelan que Facebook y WhatsApp se mantienen como medios en donde las personas suelen engancharse en esquemas de fraude con los montadeudas.

Facebook y WhatsApp, entre los principales ganchos de los montadeudas

De acuerdo con los datos presentados por la Condusef, las redes sociales siguen representando una ventana de riesgo para que la población caiga en estafas.

“Las redes sociales siguen siendo una vía de riesgo: el 4% de quienes ven ofertas de préstamos en Facebook o WhatsApp las contactan, y casi la mitad de ellos también escriben a desconocidos que ofrecen dar seguimiento”. Confirma Condusef

¿Cómo opera una app montadeudas ?

La Condusef explica cómo opera una aplicación de estafa de montadeudas:

La estafa parte de la oferta de un préstamo fácil e inmediato

Prácticamente sin requisitos

A través de aplicaciones para dispositivos móviles

Los intereses se incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables

Ahí empiezan las amenazas para extorsionar al deudor

Estimaciones de autoridades revelan que, en menos de 15 segundos, “las víctimas entregan información personal, bancaria y laboral”. Además, entregan “contactos de clientes, fotos familiares o videos íntimos guardados en el teléfono”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.