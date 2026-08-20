FGR confirma traslado de Fernando Farías Laguna de Argentina a México

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Fernando Farías Laguna será trasladado a México. Foto: Gobierno de México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el contraalmirante de la Marina Fernando Farías Laguna se encuentra en proceso de traslado de Argentina a México, luego de recuperar su libertad en ese país dentro de una causa relacionada con presunta falsificación de documentos.

De acuerdo con reportes oficiales, Farías Laguna es trasladado a territorio mexicano a bordo de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar). A su llegada a la Ciudad de México deberá enfrentar los procedimientos legales pendientes en México derivados de investigaciones relacionadas con una presunta red de huachicol fiscal.

La #FGRInforma al Pueblo de México que, en coordinación con la @SEMAR_mx, la @SRE_mx y la @SSPCMexico lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión… — FGR México (@FGRMexico) August 20, 2026

Quedó libre tras un fallo judicial en Argentina

El traslado se produce después de que el Poder Judicial argentino dictara la falta de mérito para procesar o sobreseer al contraalmirante, por lo que ordenó su liberación inmediata del penal de Ezeiza, donde permanecía recluido.

La resolución estableció que el pasaporte utilizado para ingresar a Argentina fue emitido formalmente por autoridades de Guatemala, aunque la investigación sobre las condiciones de expedición del documento y una posible alteración de la fotografía continúa abierta.

México retiró la solicitud de extradición

Una vez que Farías Laguna quedó fuera de prisión, las autoridades argentinas iniciaron los procedimientos migratorios para definir su situación.

En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un desistimiento formal de la solicitud de extradición que mantenía vigente contra el contraalmirante.

A partir de esa decisión, el juez argentino encargado del caso declaró concluido el juicio de extradición, ordenó archivar el expediente y puso a Farías Laguna a disposición de las autoridades migratorias para concretar su retorno a México.

¿Por qué investiga la FGR a Fernando Farías Laguna?

El nombre de Fernando Farías Laguna ha sido vinculado por autoridades mexicanas a una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal, un esquema que consiste en importar, transportar o comercializar combustibles mediante mecanismos de evasión fiscal, declaraciones falsas o simulación de operaciones para evitar el pago de impuestos.

Las investigaciones federales apuntan a una organización presuntamente dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Por este mismo caso, la FGR mantiene detenidas a otras 15 personas que presuntamente estarían relacionadas con la estructura investigada.

Prevén iniciar el proceso penal en México

Las autoridades mexicanas prevén completar en las próximas horas el proceso de internación de Farías Laguna y ponerlo a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica.

La FGR continúa integrando las investigaciones relacionadas con la presunta red de tráfico y comercialización ilegal de combustibles.

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