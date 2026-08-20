México suma 5 mil fosas clandestinas y 135 mil desaparecidos; hay solo 4 mil investigaciones

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Fosa clandestina en México. Foto: Cuartoscuro

La impunidad y la falta de investigaciones mantienen sin respuesta a miles de familias de personas desaparecidas en México. Un informe de la Universidad Iberoamericana documentó más de 5 mil fosas clandestinas y más de 135 mil personas desaparecidas. Mientras que el número de carpetas de investigación asciende a 4 mil.

El estudio “Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México” explica que los sitios localizados durante los últimos tres sexenios y muestra cómo las zonas con mayor número de hallazgos han cambiado con cada administración.

“Más de cinco mil fosas clandestinas, más de 135 mil personas desaparecidas y la cifra oficial de carpetas de investigación que ha dado el Ejecutivo es de cuatro mil”, Andrea Horcacitas, coordinadora del Programa DH Universidad Ibero

Fosas clandestinas cambian de región durante los sexenios

De acuerdo con los datos revelados, entre 2006 y 2012 los hallazgos se concentraron principalmente en el norte del país, particularmente en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante el periodo de 2013 a 2018, correspondiente al sexenio de Enrique Peña Nieto, los estados con mayor concentración fueron Veracruz, Guerrero y Jalisco.

Mientras que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los principales hallazgos se ubicaron en Sonora, Guanajuato y Colima, de acuerdo con el informe.

“De 2006 a 2012, los hallazgos se concentraron principalmente en el norte del país, particularmente Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; mientras que entre 2013 y 2018, se concentran en Veracruz, Guerrero y Jalisco, es decir en el sexenio de Enrique Peña Nieto; y por último, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se concentran sobre todo en los estados de Sonora, Guanajuato y Colima”, Andrea Horcacitas, coordinadora del Programa DH Universidad Ibero

En los tres periodos analizados se contabilizaron 3 mil 516 fosas, 8 mil 341 cuerpos y 52 mil restos humanos. Además, el 50% de los hallazgos se concentró en cinco entidades: Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco.

Guanajuato, Sonora y Jalisco mantienen los hallazgos

El informe señala que alrededor del 70% de las fosas fueron localizadas en predios abiertos, caminos y, más recientemente, dentro de inmuebles privados.

Las investigadoras mencionaron como ejemplo el hallazgo de una fosa dentro de un centro de rehabilitación presuntamente operado por la Familia Michoacana, así como otro caso localizado en un autolavado de El Carmen, Nuevo León.

“Se encontró una fosa clandestina dentro de un centro de rehabilitación presuntamente operado por la Familia Michoacana y, por otra parte, Nuevo León, en el Carmen se localizó una fosa clandestina adentro de un autolavado”, Mariana Marchand, investigadora Universidad Iberoamericana

Respecto al actual sexenio, las especialistas señalaron que la distribución geográfica de los hallazgos mantiene una tendencia similar a la registrada durante el gobierno anterior.

En 2025, las entidades que concentraron los principales hallazgos fueron nuevamente Guanajuato, Sonora y Jalisco.

El informe también expone la distancia entre el número de personas desaparecidas, los hallazgos de fosas y las investigaciones abiertas, un escenario que mantiene a las familias de víctimas en la búsqueda de respuestas.

Las investigadoras de la Ibero señalaron que en lo que va del actual sexenio se mantienen las entidades en las que más fosas fueron halladas entre 2018 y 2024.

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