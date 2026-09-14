Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del INE, propone frenar la “simulación” en cuotas para grupos vulnerables

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Consejero del INE, Uuc-kib Espadas Ancona. Foto: Cuartoscuro

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, llamó a frenar la “simulación” de los partidos políticos en la postulación de cuotas legislativas para grupos vulnerables y propuso modificar el mecanismo para garantizar una representación con respaldo democrático e incidencia política.

Espadas Ancona sostuvo que las cuotas para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual y migrantes no necesariamente se han traducido en una representación sustantiva dentro del Congreso.

El consejero citó estudios realizados por el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para respaldar su señalamiento.

Cuotas legislativas: INE plantea cambiar mecanismo de representación

Espadas Ancona recordó casos en los que, dijo, los partidos han recurrido a mecanismos para cumplir formalmente con las cuotas sin que esto implique una verdadera representación de los grupos beneficiados.

Como ejemplo, mencionó las cuotas para personas muxes en Oaxaca y cuestionó que, tras establecerse estos espacios, aumentara de manera repentina el número de políticos que se identificaron como parte de este grupo.

“Pasó desde la cuota de muxes en Oaxaca cuando se dijo ‘aquí tenemos un bonito paquete de diputaciones para los muxes y automáticamente la mitad de los políticos oaxaqueños se declararon muxes… Se simuló bien que llegaba gente de distintos segmentos, pero que la representación de estos segmentos poblacionales no mejoró un ápice”. Uuc-kib Espadas Ancona, consejero electoral INE

Ante este escenario, planteó que la autoridad electoral, ya sea el INE o el Tribunal Electoral, no sea quien determine previamente las categorías que deben estar representadas mediante estas cuotas.

El consejero adelantó que propondrá al Consejo General del INE que 10% de las candidaturas sean destinadas a personas que cumplan tres condiciones:

Cuenten con el respaldo democrático de la población que pretenden representar

Cuenten con una “agenda política” acorde al grupo vulnerable con el que se identifique

Tenga condiciones de convertir su presencia en el Congreso en una auténtica incidencia política

El consejero destacó que es necesario tener perfiles que tengan un compromiso con el grupo poblacional.

“Se trata de que quienes ocupen las cuotas tengan un compromiso explícito con el grupo vulnerable al que pretenden representar”, Uuc-kib Espadas Ancona, consejero electoral INE.

Espadas Ancona consideró que las cuotas no deben convertirse únicamente en una vía para que políticos lleguen al Congreso sin que exista coincidencia entre su identidad, agenda y los sectores que dicen representar.

Finalmente, sostuvo que este mecanismo debe ser establecido mediante legislación: “Las cuotas deben ser legisladas”.

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