El intercambio académico en México: universidades reciben a cientos de estudiantes extranjeros cada semestre

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La UNAM y el IPN reciben estudiantes extranjeros. Foto: Cuartoscuro

Las universidades mexicanas han recibido durante 2026 a estudiantes de distintos países como parte de sus programas de movilidad académica. La UNAM, UANL, IPN y UAEMéx reportaron la llegada de alumnos extranjeros para cursar un semestre en México.

La UNAM registró uno de los grupos internacionales más numerosos: para el semestre iniciado en agosto recibió a 254 estudiantes de 93 instituciones de educación superior de 26 países. En primavera también habían llegado 196 alumnos procedentes del extranjero.

UNAM recibe a 254 estudiantes internacionales de 26 países

Los 254 estudiantes internacionales que llegaron a la UNAM para el semestre iniciado en agosto de 2026 proceden de países de América, Europa y Asia.

Entre los lugares de origen están Perú, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Bolivia y Paraguay, además de Estados Unidos y Canadá.

También llegaron jóvenes de Francia, España, Alemania, Reino Unido, Suiza, Dinamarca y Suecia. De Asia se reportó la presencia de estudiantes de Japón.

Durante el semestre de primavera de 2026, la UNAM recibió a 196 estudiantes extranjeros. Estos alumnos formaron parte de un grupo de 328 jóvenes de movilidad nacional e internacional.

UANL e IPN reciben estudiantes extranjeros en 2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio la bienvenida a 101 jóvenes para el semestre agosto-diciembre de 2026. Los alumnos proceden de instituciones de educación superior de África, América, Asia y Europa.

Su llegada forma parte del Programa de Movilidad Nacional e Internacional de la universidad.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibió durante la primera parte de 2026 a 23 estudiantes extranjeros para cursar un semestre. Los jóvenes llegaron de Francia, Colombia, El Salvador y Chile.

UAEMéx recibe alumnos de siete países; UdeG reporta 333 de intercambio

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) recibió a 28 estudiantes extranjeros procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia y Perú.

La Universidad de Guadalajara (UdeG), en tanto, reportó la llegada de 333 estudiantes de intercambio para el calendario 2026-A. Sin embargo, no detalló cuántos de estos alumnos son de origen extranjero.

Los datos muestran la llegada de estudiantes de distintas regiones del mundo a México durante 2026 para cursar parte de sus estudios mediante programas de movilidad académica.

¿Cuál es la situación en la UAEM?

La Universidad Nacional del Estado de Morelos (UAEM) reportó la participación de estudiantes extranjeros en su programa de movilidad académica, aunque con distintas modalidades. Para el ciclo 2026-1, la institución recibió 18 alumnos de movilidad presencial, entre ellos estudiantes procedentes de Colombia, sin precisar cuántos eran extranjeros; además, 46 jóvenes de Nicaragua, Uruguay, Colombia, Argentina, Perú y Brasil participaron en movilidad internacional de manera virtual.

Tras el caso de la estudiante española asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos, Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada canceló la estancia de tres estudiantes españoles más en la entidad.

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