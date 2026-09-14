Morena define a Beatriz Mojica como su coordinadora estatal en Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Beatriz Mojica actualmente es senadora. Foto: Cuartoscuro

Morena oficializó los resultados de sus encuestas internas en Guerrero y definió a la senadora Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

El anuncio fue realizado por la dirigencia nacional del partido, que informó que Mojica resultó ganadora del ejercicio interno para encabezar los trabajos políticos de Morena en la entidad.

Morena confirma resultado de las encuestas

La presidenta nacional del partido, Arianna Montiel, dio a conocer el resultado y destacó la trayectoria política de la ahora coordinadora estatal.

La dirigencia sostuvo que la designación se realizó con base en la opinión recogida durante el proceso interno aplicado entre simpatizantes y militantes.

Una trayectoria ligada a la política guerrerense

Beatriz Mojica ha participado en distintos procesos electorales en Guerrero.

En 2015 fue candidata a la gubernatura por la coalición integrada por el PRD y el PT, elección en la que obtuvo alrededor de 35% de los votos y fue derrotada por el entonces candidato del PRI, Héctor Astudillo Flores.

Posteriormente se desempeñó como secretaria general nacional del PRD y años después renunció a ese partido para incorporarse a Morena.

Mojica volvió a participar en el proceso interno para la candidatura al gobierno de Guerrero rumbo a la elección de 2021.

Actualmente se desempeña como senadora de la República por Guerrero y ahora será la encargada de coordinar las tareas políticas de Morena en el estado de cara a los próximos procesos electorales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.