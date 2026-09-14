Estudiantes extranjeros asesinados durante estancias académicas en México

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Estudiantes extranjeros asesinados en México. Foto: Getty

Realizar una estancia académica en otro país permite a estudiantes continuar su formación fuera de su lugar de origen. Sin embargo, algunos casos registrados en México han terminado de manera violenta. Entre ellos están los de Kristen Paige Deyell, estudiante canadiense asesinada en 2004; Esteban Jiménez Arcos, joven francés que murió en Durango en 2013, y Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en Morelos en 2026.

A continuación te presentamos los casos conocidos y las circunstancias en las que ocurrieron.

Kristen Paige Deyell: estudiante canadiense fue asesinada tras salir de un bar en Guadalajara

Kristen Paige Deyell, estudiante canadiense de 20 años, se encontraba en México como parte de un programa de intercambio académico en Guadalajara, Jalisco. Era originaria de Calgary, Alberta, estudiaba en Mount Royal College y realizaba su estancia en el ITESM.

El 23 de abril de 2004, salió de un bar en Zapopan acompañada por varias personas. Al salir del establecimiento fue atacada con un arma de fuego y murió junto con el mexicano César Augusto Pulido Mendoza, de 23 años. Años después, autoridades señalaron a Iván Archivaldo Guzmán Salazar como sospechoso del homicidio.

ambos habrían coqueteado en la reunión. Años antes, en 2004, Iván Archivaldo también fue vinculado al asesinato de una estudiante canadiense, Kristen Paige Deyell, quien lo habría rechazado en un centro nocturno en Jalisco, mientras estaba de intercambio en México. pic.twitter.com/TNYtFdIUOt — José Luis Montenegro (@montenegrojluis) February 25, 2025

Esteban Jiménez Arcos: estudiante francés fue asesinado durante su estancia en Durango

Esteban Jiménez Arcos, de 22 años y nacionalidad francesa, murió el 6 de abril de 2013 en Gómez Palacio, Durango. En los primeros reportes fue identificado como estudiante francés de intercambio vinculado con el ITESM Campus Laguna.

De acuerdo con esas versiones, fue atacado en un bar durante un presunto intento de robo y recibió un disparo en la cabeza. Posteriormente, el Tecnológico de Monterrey aclaró que Jiménez Arcos no era estudiante de ninguno de sus campus, por lo que su vínculo académico con la institución debe manejarse con esa precisión. En 2014 fue detenido un hombre señalado como presunto responsable del asesinato.

Claudia Tacoronte Aguilera: estudiante española fue asesinada durante su intercambio en Morelos

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y llegó a México en agosto de 2026 para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en México, guarda un espeluznante parecido con Shani Louk, la alemana asesinada en la masacre del festival de Reim, en Gaza. pic.twitter.com/Y23qMKAlal — Victoria Mart (@_Victoria_Mart) September 14, 2026

El 12 de septiembre de 2026, fue atacada con un arma blanca en Cuautla, Morelos. Tras la agresión, la joven logró refugiarse en una Casa de la Cultura, donde testigos solicitaron una ambulancia y denunciaron una presunta demora en la atención. La Fiscalía de Morelos informó que el caso sería investigado bajo el protocolo de feminicidio y que se analizarían todas las líneas.

Su muerte provocó reacciones en México y España. La Universidad de Granada condenó el asesinato y anunció la cancelación de estancias de tres estudiantes que tenían previsto viajar a Morelos, además de gestionar el regreso de otros alumnos que ya se encontraban en la entidad.

Estos casos muestran distintos episodios de violencia que han involucrado a estudiantes extranjeros durante su permanencia en México por motivos académicos. Además de las investigaciones correspondientes en cada caso, los hechos han generado reacciones de universidades y autoridades de los países de origen de las víctimas.

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