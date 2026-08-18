Cobro de piso golpea a comercios; es una de las modalidades más graves de extorsión: especialista

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La extorsión en México alcanzó niveles no vistos en más de una década. De enero a junio de 2026, 6 mil 562 personas denunciaron haber sido víctimas de este delito. Sin embargo, el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, explicó, en entrevista en “A las Nueve en Uno“, con Pablo Valdés y Sandra Moreno, que la extorsión es uno de los delitos menos denunciados en el país, por lo que las cifras oficiales representan apenas una parte del problema.

El especialista señaló que el cobro de piso es actualmente una de las modalidades más graves de extorsión. Este esquema consiste en exigir pagos periódicos a comerciantes y pequeños negocios a cambio de permitirles operar. Tiendas de abarrotes, farmacias, talleres mecánicos y otros establecimientos con atención al público son algunos de los principales objetivos de grupos criminales. Cuando las víctimas se niegan a pagar, suelen enfrentar amenazas o actos de violencia.

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