¿Pagar más por salud? Especialistas explican tus opciones legales

GENERANDO AUDIO...

Un cambio en el esquema de subsidios de salud genera dudas entre pacientes que reciben atención en institutos de alta especialidad, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Un testimonio señala que personas derechohabientes del IMSS o ISSSTE podrían enfrentar el cobro total de los servicios cuando antes contaban con algún apoyo.

“Si uno decide que su paciente permanezca en el instituto, en automático está obligado a pagar el 100% de los gastos; ya no hay ningún subsidio”. Testimonio anónimo.

La situación comenzó a generar preocupación entre familias que dependen de tratamientos especializados.

Subsidio de salud: ¿qué cambió para los pacientes?

El médico y exsecretario de Salud de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que Perinatología y Cancerología enfrentan dificultades ante los cambios en el esquema de cobro.

“Hoy Perinatología, el IMPER, cancerología están en el peor de los mundos. Por un lado, ya no tienen cuotas de recuperación, y por el otro lado tampoco Hacienda les da lo que necesitan para comprar material”. Éctor Jaime Ramírez Barba, Médico, exsecretario de Salud de Guanajuato y diputado federal

La situación abre una pregunta central: ¿los pacientes deben cubrir directamente las deficiencias presupuestales de las instituciones de salud?

¿Pueden cambiar un subsidio de salud ya otorgado?

El abogado Rodrigo Guerra Wong explicó que, si un paciente ya tenía un derecho previamente reconocido, existen argumentos para cuestionar que éste sea modificado posteriormente.

“Si ya es un derecho que previamente se les había concedido, no tendría o no habría cabida para la modificación. Lo correcto sería que esta reforma aplicara a los nuevos pacientes”. Éctor Jaime Ramírez Barba, Médico, exsecretario de Salud de Guanajuato y diputado federal.

Amparo, una opción ante cobros de salud

El objetivo sería solicitar que se respete el subsidio previamente otorgado o, en su caso, que se realice nuevamente un estudio socioeconómico para determinar la situación del paciente.

“A través del juicio de amparo en materia administrativa, tendría que hacer valer su derecho, evitar que se le modifique el subsidio ya otorgado, o en su caso que se le vuelva a realizar el estudio socioeconómico”. Éctor Jaime Ramírez Barba, Médico, exsecretario de Salud de Guanajuato y diputado federal

Ante una posible deuda, el abogado recomendó no entrar en pánico. Explicó que, en determinadas circunstancias, una deuda civil puede generar consecuencias patrimoniales, como un embargo, pero no implica prisión.

Cada caso, sin embargo, requiere una revisión jurídica específica para determinar qué derechos pueden hacerse valer.

Derechos de los pacientes: ¿dónde consultar?

Ante cualquier cobro por servicios médicos, los pacientes pueden solicitar información clara sobre los conceptos, montos y fundamentos del pago requerido.

También es importante conocer la Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes, disponible en el portal oficial del Gobierno de México:

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.