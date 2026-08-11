Reportan 154 personas desaparecidas en México en los primeros 9 días de agosto
En los primeros nueve días de agosto de 2026, 154 personas fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas o posteriormente localizadas en México.
De ese total, 94 permanecían desaparecidas o no localizadas, mientras que 60 fueron localizadas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultados el 10 de agosto.
El registro muestra, además, que las mujeres de 15 a 19 años concentran el mayor número de reportes dentro de los grupos de edad analizados, con 29 casos, frente a 16 hombres de ese mismo rango.
¿Cuántas personas fueron localizadas?
De las 154 personas registradas entre el 1 y el 9 de agosto, 60 fueron localizadas, equivalentes a 38.96% del total.
De ellas, 58 fueron encontradas con vida y dos sin vida. Esto representa 96.67% y 3.33%, respectivamente, de las personas localizadas.
En cuanto al sexo, se registraron:
- 89 hombres: 57.79%
- 65 mujeres: 42.21%
No hubo registros con sexo indeterminado.
Mujeres de 15 a 19 años, el grupo con más casos
El rango de 15 a 19 años concentra la mayor cantidad de reportes entre los grupos de edad proporcionados para los primeros días de agosto. En este segmento aparecen 29 mujeres y 16 hombres, para un total de 45 personas.
Después, se encuentra el grupo de 10 a 14 años, con 24 casos: 17 hombres y siete mujeres. Mientras que en el rango de 20 a 24 años se contabilizaron 13 casos: 11 hombres y dos mujeres.
De 15 a 19 años:
- Hombres: 16
- Mujeres: 29
De 10 a 14:
- Hombres: 17
- Mujeres: 7
De 20 a 24:
- Hombres: 11
- Mujeres: 2
CDMX encabeza los reportes
La Ciudad de México registró la mayor cantidad de personas desaparecidas o no localizadas entre las entidades cuyos datos fueron proporcionados, con 44 casos: 23 hombres y 21 mujeres.
Le siguen:
- Quintana Roo: 15
- Morelos: 13
- Guanajuato: 12
- Tamaulipas: 9
¿Cómo va el sexenio de Claudia Sheinbaum?
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de agosto de 2026, el RNPDNO contabiliza 60 mil 365 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.
De ellas, 20 mil 484 permanecen desaparecidas o no localizadas, mientras que 39 mil 881 fueron localizadas. Entre estas últimas, 36 mil 731 fueron localizadas con vida y 3 mil 150 sin vida.
El grupo de edad con más registros también corresponde a mujeres de 15 a 19 años, con 8 mil 65 casos, frente a 5 mil 618 hombres.
De 15 a 19 años:
- Hombres: 5 mil 618
- Mujeres: 8 mil 65
De 20 a 24:
- Hombres: 4 mil 953
- Mujeres: 2 mil 110
De 10 a 14:
- Hombres: mil 879
- Mujeres: 3 mil 917
Estados con más reportes durante el actual sexenio
Durante el periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, el Estado de México concentró la mayor cantidad de personas desaparecidas, con 7 mil 369 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Le siguió la Ciudad de México, con 5 mil 886 casos, y Nuevo León, con 4 mil 737.
Los 10 estados con más registros fueron:
- Estado de México: 7,369
- Ciudad de México: 5,886
- Nuevo León: 4,737
- Guanajuato: 4,336
- Puebla: 3,516
- Sonora: 3,258
- Sinaloa: 2,673
- Chiapas: 2,200
- Quintana Roo: 1,907
- Veracruz: 1,749
En conjunto, estas 10 entidades acumularon 37 mil 631 registros.
La mayoría son personas de nacionalidad mexicana
Los registros corresponden principalmente a personas de nacionalidad mexicana: 37 mil 584 hombres y 21 mil 711 mujeres.
Entre las siguientes nacionalidades con más casos aparecen:
- Estadounidense: 197 hombres y 103 mujeres
- Colombiana: 136 hombres y 43 mujeres
- Venezolana: 99 hombres y 55 mujeres
- Hondureña: 68 hombres y 37 mujeres
- Guatemalteca: 39 hombres y 15 mujeres
- Cubana: 32 hombres y 20 mujeres
- Salvadoreña: 18 hombres y 11 mujeres
- Canadiense: 10 hombres y 3 mujeres
- Nicaragüense: 8 hombres y 6 mujeres
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