Reportan 154 personas desaparecidas en México en los primeros 9 días de agosto

GENERANDO AUDIO...

Dos personas fueron encontradas sin vida. Foto: Cuartoscuro

En los primeros nueve días de agosto de 2026, 154 personas fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas o posteriormente localizadas en México.

De ese total, 94 permanecían desaparecidas o no localizadas, mientras que 60 fueron localizadas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultados el 10 de agosto.

El registro muestra, además, que las mujeres de 15 a 19 años concentran el mayor número de reportes dentro de los grupos de edad analizados, con 29 casos, frente a 16 hombres de ese mismo rango.

¿Cuántas personas fueron localizadas?

De las 154 personas registradas entre el 1 y el 9 de agosto, 60 fueron localizadas, equivalentes a 38.96% del total.

De ellas, 58 fueron encontradas con vida y dos sin vida. Esto representa 96.67% y 3.33%, respectivamente, de las personas localizadas.

En cuanto al sexo, se registraron:

89 hombres: 57.79%

57.79% 65 mujeres: 42.21%

No hubo registros con sexo indeterminado.

Mujeres de 15 a 19 años, el grupo con más casos

El rango de 15 a 19 años concentra la mayor cantidad de reportes entre los grupos de edad proporcionados para los primeros días de agosto. En este segmento aparecen 29 mujeres y 16 hombres, para un total de 45 personas.

Después, se encuentra el grupo de 10 a 14 años, con 24 casos: 17 hombres y siete mujeres. Mientras que en el rango de 20 a 24 años se contabilizaron 13 casos: 11 hombres y dos mujeres.

De 15 a 19 años:

Hombres: 16

Mujeres: 29

De 10 a 14:

Hombres: 17

Mujeres: 7

De 20 a 24:

Hombres: 11

Mujeres: 2

CDMX encabeza los reportes

La Ciudad de México registró la mayor cantidad de personas desaparecidas o no localizadas entre las entidades cuyos datos fueron proporcionados, con 44 casos: 23 hombres y 21 mujeres.

Le siguen:

Quintana Roo: 15

15 Morelos: 13

13 Guanajuato: 12

12 Tamaulipas: 9

¿Cómo va el sexenio de Claudia Sheinbaum?

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de agosto de 2026, el RNPDNO contabiliza 60 mil 365 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

De ellas, 20 mil 484 permanecen desaparecidas o no localizadas, mientras que 39 mil 881 fueron localizadas. Entre estas últimas, 36 mil 731 fueron localizadas con vida y 3 mil 150 sin vida.

El grupo de edad con más registros también corresponde a mujeres de 15 a 19 años, con 8 mil 65 casos, frente a 5 mil 618 hombres.

De 15 a 19 años:

Hombres: 5 mil 618

Mujeres: 8 mil 65

De 20 a 24:

Hombres: 4 mil 953

Mujeres: 2 mil 110

De 10 a 14:

Hombres: mil 879

Mujeres: 3 mil 917

Estados con más reportes durante el actual sexenio

Durante el periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, el Estado de México concentró la mayor cantidad de personas desaparecidas, con 7 mil 369 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Le siguió la Ciudad de México, con 5 mil 886 casos, y Nuevo León, con 4 mil 737.

Los 10 estados con más registros fueron:

Estado de México: 7,369 Ciudad de México: 5,886 Nuevo León: 4,737 Guanajuato: 4,336 Puebla: 3,516 Sonora: 3,258 Sinaloa: 2,673 Chiapas: 2,200 Quintana Roo: 1,907 Veracruz: 1,749

En conjunto, estas 10 entidades acumularon 37 mil 631 registros.

La mayoría son personas de nacionalidad mexicana

Los registros corresponden principalmente a personas de nacionalidad mexicana: 37 mil 584 hombres y 21 mil 711 mujeres.

Entre las siguientes nacionalidades con más casos aparecen:

Estadounidense: 197 hombres y 103 mujeres

197 hombres y 103 mujeres Colombiana: 136 hombres y 43 mujeres

136 hombres y 43 mujeres Venezolana: 99 hombres y 55 mujeres

99 hombres y 55 mujeres Hondureña: 68 hombres y 37 mujeres

68 hombres y 37 mujeres Guatemalteca: 39 hombres y 15 mujeres

39 hombres y 15 mujeres Cubana: 32 hombres y 20 mujeres

32 hombres y 20 mujeres Salvadoreña: 18 hombres y 11 mujeres

18 hombres y 11 mujeres Canadiense: 10 hombres y 3 mujeres

10 hombres y 3 mujeres Nicaragüense: 8 hombres y 6 mujeres

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.