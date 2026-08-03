De la toma a la recuperación: la cronología de los más de dos meses de ocupación en Canal Once

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Canal Once. Foto: Cuartoscuro.

Canal Once recuperó de manera pacífica el domingo 2 de agosto las instalaciones de la emisora, luego de permanecer ocupadas por más de dos meses por integrantes del movimiento estudiantil y docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo que permitió iniciar el proceso para reanudar las actividades de la televisora y hacer un recuento de un conflicto que comenzó el 21 de mayo.

La recuperación del inmueble marcó el cierre de una ocupación que inició durante la conmemoración del Día del Politécnico y que mantuvo sin acceso a trabajadores y directivos a las instalaciones de Canal Once. Durante ese periodo, la televisora modificó y mantuvo transmisiones y operaciones extraordinarias desde sedes alternas.

El movimiento sostuvo que la ocupación formaba parte de una protesta para exigir cambios en la administración del IPN y atender diversas demandas relacionadas con el funcionamiento de la institución.

Cronología de la toma de instalaciones de Canal Once

Canal Once: así inició la toma de las instalaciones

La ocupación comenzó el 21 de mayo de 2026, fecha en la que la comunidad politécnica conmemora el Día del Politécnico. Ese día, tras una movilización de estudiantes y docentes del IPN, un grupo de manifestantes ingresó y tomó las instalaciones de Canal Once.

A partir de ese momento, el inmueble permaneció ocupado durante más de dos meses, mientras el movimiento mantuvo la protesta como parte de sus acciones para exigir respuesta a un pliego de demandas dirigido a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional.

¿Cuáles eran las exigencias del movimiento estudiantil?

Entre las principales demandas planteadas por el movimiento estudiantil y docente se encontraban:

Destituciones y auditorías a diversos directivos de unidades académicas, incluido el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval

Incremento del presupuesto y asignación de recursos emergentes

Retorno de ingresos excedentes y realización de auditorías

Democratización del Instituto Politécnico Nacional

Desaparición de la COPS, encargada del servicio de seguridad privada

Atención a plazas y procesos docentes

Nueva administración y cumplimiento de pliegos particulares

Atención a las condiciones del personal de limpieza

¿Cómo afectó la operación de la televisora?

Durante la ocupación, Canal Once no tuvo acceso a sus instalaciones principales, por lo que implementó mecanismos alternos para mantener sus transmisiones desde sedes alternas como Aprende MX de la SEP, Estudios Churubusco, Canal 22, Capital 21, Televisora Mexiquense y un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La toma impidió el ingreso regular de trabajadores y personal administrativo al inmueble, por lo que la televisora reorganizó parte de sus operaciones para mantener la continuidad de su señal mientras las instalaciones permanecieron ocupadas. Además, la ocupación interrumpió el desarrollo de las actividades administrativas y técnicas dentro del edificio.

Así terminó la toma de Canal Once

El domingo 2 de agosto, trabajadores de Canal Once recuperaron de manera pacífica las instalaciones ocupadas desde el 21 de mayo.

Tras ingresar al inmueble, se retomó el control de los accesos y comenzaron los procedimientos para verificar las condiciones en las que fueron entregadas las instalaciones.

Con la recuperación del edificio concluyó la ocupación que se prolongó por más de dos meses y se abrió paso al proceso para restablecer plenamente las actividades de la televisora.

Canal Once: ¿qué sigue tras la recuperación de las instalaciones?

Luego de la recuperación del inmueble, el Gobierno federal abordó el tema y dio a conocer que se iniciaron carpetas de investigación para determinar posibles daños ocasionados durante la ocupación.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que, una vez recuperadas las instalaciones, se tomó control de los accesos y se dio aviso al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones del inmueble.

“Se tomó el control de las puertas y se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que están las instalaciones, entonces, se va a hacer una evaluación por parte de las autoridades correspondientes, desafortunadamente a simple vista si hay daños al archivo, hay material desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar a ver qué tan graves son esos daños”. Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP).

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que también se realizará un análisis del inventario para conocer qué ocurrió durante la ocupación y determinar si existieron afectaciones al patrimonio de la nación, además de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

“Se va a hacer un análisis del inventario, de qué ocurrió en esta toma, y pues ahí también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron el patrimonio de la nación (…) Aquí presentamos en alguna ocasión cómo estos jóvenes recibían recursos, dinero… no sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí, entonces no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el politécnico tome canal 11, por tanto tiempo; al final quedaban seis estudiantes o seis jóvenes que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo es realidad era pues evitar que Canal 11 pudiera transmitir”. Presidenta Claudia Sheinbaum.

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