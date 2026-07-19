Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California; será enviado al Altiplano

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Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Foto: FGR.

Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso y un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, por lo que será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR informó que, después de una audiencia que se prolongó por más de un día, obtuvo de un juez la medida cautelar de prisión preventiva contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, quienes son investigados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó casi un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación formulada contra las personas investigadas.

¿Qué determinó el juez en el caso de Ernesto Ruffo Appel?

Tras diversos recesos durante la audiencia, el órgano jurisdiccional determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a:

Ernesto “N”

Ricardo “N”

José “N”

Juan “N”

Luis “N”

De acuerdo con la resolución, estas personas deberán permanecer internas en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.

En tanto, la FGR indicó que José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus respectivos domicilios debido a motivos de salud.

Respecto a Adriana “N”, la autoridad informó que permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Investigación por presunto contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía señaló que las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado de una investigación relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

Según la institución, las personas imputadas presuntamente participaron en un esquema de contrabando de hidrocarburos que consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.

De acuerdo con la explicación de la FGR, este mecanismo consistía en reportar una cantidad menor de combustible respecto de la realmente transportada o declarar que la mercancía correspondía a otro tipo de productos, con el propósito de evadir el pago de impuestos.

Defensa solicitó la duplicidad del término constitucional

Al término del debate entre las partes, la defensa de las personas imputadas solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica dentro del plazo previsto por la legislación.

La FGR reiteró que la investigación está relacionada con presuntas operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, las cuales son indagadas por la FEMDO.

Asimismo, la institución señaló que este tipo de conductas genera una afectación económica para el país y, de acuerdo con las investigaciones, puede representar una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

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