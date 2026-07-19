Detienen en Mérida a Justo Aurelio “N”, presunto operador financiero de un grupo delictivo, con vehículos de lujo y bienes valuados en 145 mdp

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Detienen a Justo Aurelio “N”. Foto: Gobierno de México.

Justo Aurelio “N” fue detenido en Mérida, Yucatán, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el que también fueron asegurados 15 vehículos de lujo y diversos bienes con un valor aproximado de 145 millones 263 mil 946 pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutó cuatro órdenes de cateo en Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo.



Se aseguraron 15… pic.twitter.com/7TMgryKmba — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

Cuatro cateos en Mérida y Komchén permitieron la detención

La Secretaría de Marina informó que la captura fue resultado de acciones coordinadas de inteligencia naval desarrolladas por la Armada de México, a través de personal de la Región Naval Central, en conjunto con la SSPC y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la FGR.

Como parte de las investigaciones, las autoridades identificaron diversos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas, por lo que solicitaron y obtuvieron cuatro órdenes de cateo.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en cuatro domicilios ubicados en distintos puntos de la ciudad de Mérida y en la comisaría de Komchén, en el estado de Yucatán.

Autoridades identifican a Justo Aurelio “N” como presunto operador financiero

Durante la ejecución de estas diligencias fue detenido Justo Aurelio “N”, quien, de acuerdo con las líneas de investigación de las autoridades federales, es identificado como presunto operador financiero y articulador de un esquema de lavado de dinero de un grupo delictivo con presencia en diferentes regiones del país.

Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron ubicar inmuebles que presuntamente eran utilizados para actividades relacionadas con las operaciones del grupo, lo que derivó en la autorización judicial para intervenir los cuatro domicilios.

La Secretaría de Marina precisó que las indagatorias continúan bajo la conducción del Ministerio Público correspondiente.

¿Qué aseguraron durante los cateos?

Durante los cuatro cateos realizados en Mérida y Komchén, las autoridades federales aseguraron diversos bienes y objetos relacionados con la investigación.

Entre lo decomisado se encuentran:

15 vehículos de alta gama

Una caja fuerte

Dos armas de fuego

Cartuchos de distintos calibres

Una bolsa con aparente metanfetamina

Numerario en dólares

Joyería

Dispositivos de banca electrónica

Equipos de comunicación

Equipos de cómputo

Documentación

Medios de almacenamiento digital

Todo el material asegurado quedó a disposición de las autoridades ministeriales para integrarlo a la carpeta de investigación.

Bienes asegurados alcanzan un valor de más de 145 millones de pesos

La Secretaría de Marina informó que los bienes asegurados durante el operativo tienen un valor aproximado de 145 millones 263 mil 946 pesos.

De acuerdo con la dependencia, este aseguramiento representa una afectación a la capacidad financiera de la organización delictiva vinculada con la investigación.

Asimismo, indicó que las acciones fueron posibles gracias a la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y al intercambio de información para identificar estructuras financieras presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

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