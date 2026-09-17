CURP certificada: Cómo saber si la tuya sirve para trámites y qué hacer si tiene error

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Foto: Cuartoscuro

Hay ocasiones en que los datos de la CURP certificada no coinciden o tienen errores, lo que puede afectar a las personas a la hora de realizar trámites oficiales.

Tener una CURP impresa o poder consultarla en internet no significa que los datos sean conforme al registro de identidad de una persona.

Un error en los datos personales o en el vínculo con el acta de nacimiento puede generar problemas al utilizar la CURP en otros trámites.

Por ello, antes de utilizarla en un trámite, conviene revisar que la información coincida con el acta de nacimiento y que la CURP aparezca correctamente validada en los registros de RENAPO.

¿Cómo saber si mi CURP está certificada?

Entra al portal oficial de la Secretaría de Gobernación

Ingresa tu CURP o datos personales

Consulta la CURP

Además, la RENAPO señala que si el documento no está certificado debe revisarse que el acta de nacimiento esté incorporada a la plataforma nacional.

¿Qué pasa si mi CURP certificada tiene un error?

Existe un trámite específico para modificar la CURP certificada por estos errores:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Sexo

Número de acta

Libro

Foja

Tomo

Entidad o municipio de registro

También existe el supuesto de que una persona tenga más de una CURP.

¿Dónde corregirla?

La corrección de la CURP se realiza de manera presencial en un módulo autorizado. Puedes ubicar el tuyo en el siguiente enlace.

En cambio, los extranjeros deben realizar el proceso ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Documentos

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia)

Acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana (original y copia)

Si el trámite se realiza mediante un representante, deberán agregarse los documentos que acrediten la relación o representación correspondiente.

¿Y si el error sólo aparece en una institución?

Si tu CURP está correcta en RENAPO pero, por ejemplo, aparece incorrecta en los registros del IMSS, no necesariamente tienes que corregir nuevamente la CURP.

El IMSS cuenta con un procedimiento específico para corregir la CURP que tiene registrada, el cual puede realizarse en línea.

Debes tener a la mano la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.

La Secretaría de Gobernación advierte que una CURP certificada con errores puede impedir la realización de trámites ante dependencias de la administración pública y el acceso a programas gubernamentales.

Por ello, si detectas una diferencia entre tu CURP y tu documento de identidad, lo recomendable es corregir primero la información en la instancia que corresponda, antes de utilizar ese documento en otros trámites.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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